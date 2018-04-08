大甲媽醫療團獲贈10部AED

南投受鎮宮「玄天上帝民俗文化藝術節徒步巡香」，縣長林明溱（左前）親抬神轎，祈國泰民安、南投縣無災。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投、彰化報導
大甲媽醫療團獲宏仁醫院勸募10部AED，7日回贈「公益醫院」、「公益社團」匾額。（吳敏菁攝）

南投市受鎮宮「玄天上帝民俗文化藝術節徒步巡香」活動，7日由縣長林明溱點燃起馬炮，延續去年「玄天上帝騎馬回松柏嶺母廟」。大甲媽醫療團每年平均救10到12名心肺急症信眾，器材卻是外借；今年獲中華大家功德會與宏仁醫院捐贈10部AED（自動體外心臟去顫器）救人。

南投縣長林明溱親抬神轎！他說有別往年採搭車方式進香遶境，受鎮宮信眾兩年前起改以徒步巡香，從南投市步行至名間鄉松柏嶺展現虔誠的心，祈求玄天上帝庇佑，國泰民安、風調雨順。

擔任受鎮宮執事的縣議員洪明科表示，今年玄天上帝文化藝術節吸引2000多位民眾參加徒步巡香，各陣頭在縣府文化局集結，遶境市區大小街道。從南投市徒步巡香到受天宮步程約15公里，今年邁入第3年，意在凝聚社區團結、引導民眾時時懷有向善的心。

員林宏仁醫院長郭顯懋說，大甲媽醫療團是全台第一個宗教醫療團，團員都是具有專業證照醫事人員，平日各自忙於醫療工作，需要時犧牲休假熱忱有口皆碑。

大甲媽醫療團長李俊穎表示，中華大家功德會長期從事急難救助，這次集資捐贈10部自動體外心臟去顫器，宏仁醫院在每年大甲媽遶境時提供免費醫療讓人感動。醫療團300名團員7日到宏仁醫院回贈「公益醫院」、「公益社團」匾額。

(中國時報)

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