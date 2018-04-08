認識客家語 邊唱邊玩

2018年04月08日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市客家文化園區「四海大平安─客家語言特展」7日在客家詩人邱一帆特別為展覽創作的「白鶴仔」（白鷺鷥）童詩中揭開序幕，展覽即日起至8月5日止，歡迎民眾前往體驗饒富趣味的客家語。

「白鶴仔，飛啊飛！飛到牛背項（上）。田水清清，蟲仔現現（清楚），搞（玩）水捉蟲滿田洋（田間）；白鶴仔，飛啊飛！飛到樹頂高（上面），樹葉青青，清風涼涼，點點白雪滿山崗；白鶴仔，飛啊飛！飛轉搞尞（玩耍）个（的）地方，飛轉歇睏（休息）个（的）地方。」邱老師為展覽所創作的童詩，以白鶴仔（白鷺鷥）為主題，別具特色，讓民眾融入故事情境，以不同的角度接觸客家文化。

透過教唱學語言，讓童謠可琅琅上口，以傳唱方式展現四縣、海陸、大埔、饒平與詔安等五種客語腔調，也藉由互動遊戲探詢腔調異同，融入新奇的互動體驗，採擬人化方式說故事，詮釋客家語奧妙之處，讓學習變得有趣。

展場分為「揚尾仔」主題區，以釣青蛙遊戲模式，認識客語腔調；「火焰蟲」主題區為探索遊戲，透過螢火蟲造型吊燈及伯公房子的互動遊戲，從遊戲角度體驗語言；「點兵點將」主題區的焢窯遊戲，可感受田野遊戲樂趣。

新北市客家局表示，2017年12月29日正式將台灣客家語列為國家語言，從中央至各地方政府機關，努力推廣客語政策並鼓勵從小扎根，希望從家庭開始說客語。本次「四海大平安─客家語言特展」，讓民眾體驗兼具視覺與聽覺，以寓教於樂方式學客語，並藉由互動遊戲瞭解客家文化從古至今的演繹過程。

(中國時報)