駁二LED燈光秀 民眾憂心漏電

2018年04月08日 01:12 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

駁二哈瑪星鐵道園區設置鐵道LED燈光秀，成為新景點，但高市議員陳麗娜認為燈光控制箱電線外露，若下雨漏電可能傷人，要求市府做好防護；對此，文化局也強調安全第一，每個迴路已裝設安全開關，若漏電會自動斷電，請市民放心。

哈瑪星鐵道園區占地遼闊，市府沿著鐵道增設「哈瑪星光任務」LED燈光，夜間璀璨奪目，成為遊客造訪拍照的全新景點，不過，高市議員陳麗娜指出，有市民向她檢舉，分布在鐵道之間的燈光控制箱電線外露，且未裝防護設施。

陳麗娜7日下午與1名成大航電所畢業的吳姓市民前往現勘，細數現場約有200座控制箱，這名吳姓市民表示，這些控制箱連結的電線裸露，最近高雄天氣多變，萬一下雨漏電，宛如「地雷」；陳麗娜要求市府快做防護措施，再開放民眾參觀。

高市文化局澄清，哈瑪星鐵道LED鋪設範圍達7公頃，規畫過程皆以公共安全考量優先，相關設備及配電都有防護措施，例如議員所指的燈光訊號控制箱，在每個迴路、每座訊號箱均裝設安全開關，一漏電便自動跳電。

文化局強調，訊號線電壓屬弱電，安全性頗高，且電線均裝在PVC絕緣管內，PVC管出線處也都有防水接頭保護，很感謝議員對鐵道LED燈光的關心，文化局會持續針對公共安全加強巡察，務必做到安全第一。

(中國時報)