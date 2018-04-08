慈善募款路跑 報名不踴躍告急

美善社福基金會執行長吳道遠神父（左）畢生奉獻台灣，首度舉辦「為弱勢而跑」美善盃路跑活動，目前報名人數未如預期。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

第1屆美善盃路跑由美善社福基金會執行長吳道遠神父為身心障礙者募款而辦，眼看報名截止在即，竟僅300多人報名，人數嚴重不足，憂心募款不成恐面臨虧本，基金會人員急得猶如熱鍋上螞蟻，疾呼希望各界路跑同好響應愛心。

來自瑞士的75歲吳道遠神父，46年前來台奉獻，畢生青春都給了台灣，去年取得國籍，是台南市第2位因殊勳取得我國籍的外籍人士。吳道遠神父一路投入台南瑞復益智中心身心障礙特教服務20年，退休後，2010年又創辦美善社福基金會，服務中高齡智障者家庭、遲緩兒童、身心障礙者、弱勢長者及臥床失能者。

美善基金會每年需自籌服務經費2000萬元，往年都與瑞復攜手在年底舉辦募款園遊會，今年首辦路跑，目標預計籌措50萬元，礙於沒有經驗，最近才開始宣傳報名，1個月來，竟然僅300多人報名，報名人數不如預期。

基金會坦言，台灣喜愛路跑的人很多，原本預估至少能吸引1000人報名，財務才可望打平，沒想到，眼看接近報名截止日4月27日，報名人數有限，實在很擔心募款不成淪為虧本。消息傳出後，不少熱心民眾幫忙轉傳訊息，但報名情況仍不踴躍。

美善基金會表示，選定路跑募款還有一個用意，是因為很多身障者喜愛路跑，也藉由路跑，感受挑戰自我的意義，過去基金會常領身障朋友參加路跑，遂發想何不自己來辦一場，鼓勵身障者都能走出來跑步。

美善盃路跑時間為5月26日，共分為5KM健康組、10KM挑戰組及21KM半馬組，歡迎熱愛馬拉松及健康路跑活動的國內外跑友報名參加。

(中國時報)

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