一碗牛肉麵 拌出對父的思念

2018年04月08日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

外省第二代的麵館負責人陳永康，原本捧著外界羨慕的金飯碗卻遇上金融海嘯，後來決定投入美食工作找回家鄉好味，他巧妙調製獨門豆瓣醬成為牛肉麵靈魂，也傳遞對父親的無限思念。陳的麵食和滷味雖深獲老饕青睞，但1碗無緣參賽的番茄牛肉麵，至今徒留遺憾。

54歲的陳永康，因父親生前在北市濱江市場賣滷味和麵食，耳濡目染下也有基礎，但他沒有承接廚藝打算，直到離開證券金融業後，想起兒時眷村品嘗到各省不同美食，決定回家幫忙。然父親雖有許多徒弟，卻沒放手教他，倔強的他就一旁觀察學習，相當時日後決定自己另闢新局，要讓父親刮目相看。

陳永康先到台中市擺攤賣滷味，邊做邊改良並找回眷村的好味道，後來更加入麵食類擴大營業，開設自己的「小外省」麵食館，把調製風味獨特豆瓣醬作為牛肉麵的靈魂，獲得老饕共鳴。儘管如此，父親也未曾美言讚賞，及至臨終前才以微笑替代讚美。

「用每一碗麵，傳遞對父親的思念。」陳永康感受到自己和父親有同樣的固執和料理魂，於是今年初在苗栗苑裡世界路新開的麵食館，以紫色的字體表達一年四季對父親的思念。

店裡有道名為無緣參賽的番茄牛肉麵，北市曾連辦多年牛肉麵節，陳永康躍躍欲試，苦心研發湯底，利用豆瓣醬釣出蔬果甜味搭配精心滷製牛肉塊，卻因活動停辦扼腕，不過這款牛肉麵也成了超人氣美食。

(中國時報)