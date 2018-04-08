社論—卡管案 蔡政府趁早認賠殺出

2018年04月08日 04:10 中國時報 主筆室

教育部宣稱組成跨部會小組，調查管中閔赴大陸兼職有無違法，管中閔義務律師團隨即宣告「以訟止謗」，將針對烏賊爆料提出刑事訴訟。鬧了3個多月的卡管歹戲，可能愈演愈烈！這不僅是對管中閔的凌遲、對台大的凌遲，更是對蔡政府自己的凌遲。

大學中立是民主社會基本通則，政治不應介入大學校長的任用，就算管中閔具藍營政務官背景，但從來不是政治角色，綠營到底哪來的迫切焦慮，非要置管中閔於死地。3個月來，從隱匿獨董、論文抄襲到兼課問題，依據匿名爆料資料輪番炒作，從立法院、教育部、海外社團、獨派媒體一路起鬨。台大遴選委會早已確定程序並無疑義，卡管派隨即要求召開校務會議解決紛爭，校務會議也確認「無疑義」並回覆教育部，教育部再加碼，要跨部會調查「真相」。明眼人都知道，莫須有的「真相」並不存在，反管中閔勢力卻看不見。再鬧下去，只會提高管中閔的悲劇英雄形象，蔡政府的聲望只會加速下墜，一些人卻不在乎，只求管中閔「知難而退」。

最令人費解的地方也在這裡，這般損人不利己的操作，對一向擅長政治精算的綠營來說，早就該認賠殺出，怎麼會一路拖到現在，還在持續加碼呢？之前祭出的卡管理由，從先前的獨董爭議到最近大肆炒作的赴大陸兼課，沒一樁真能傷到管中閔，反而放大了蔡政府「非我族類，其心必異」的顏色政治邏輯，還背上了破壞「大學自主」的罪名，這個價值訴求，還是綠營黨外時代自己帶頭倡議的，如今僅僅為了卡住管中閔，好像什麼原則都可拋棄，什麼理念都不再顧忌了。

這就不禁讓人懷疑，難道背後真有什麼不足為外人道的理由，就是容不得管中閔？網路上已在流傳各種光怪陸離的陰謀論了，絕大部分都扯上蔡英文，這倒也不難理解，教育部一路非理性卡管，讓人直覺嗅出背後不單純，若沒有「影武者」授意，教育部何苦拖那麼久？死了心要把管中閔鬥垮、鬥臭，這般大炮轟小鳥，反而提供了無限的想像空間。

講實在話，無論背後有什麼不堪為外人道的理由，蔡政府必須清醒，不論卡管卡到最後的結果是什麼，蔡政府都是輸家。不妨沙盤推演一下，假如卡管成功了，結果會是什麼？對管中閔沒差，當初競選校長是別人舉薦，不是他自己非要幹的，如果他最終被蔡政府傾整個國家之力硬是給卡下來，他反而賺到一個悲劇英雄的令名，未來必有無窮的想像空間。

蔡政府可就不同了，縱然卡管成功，不僅勝之不武，還可能換來全盤皆輸的結局。第一，台大肯定不會善罷甘休，勢必提出行政訴訟，跟蔡政府拚鬥到底，蔡政府的口袋人選，不可能有機會出線。第二，新校長遴選程序至少半年，台大將長期沒有校長，理由又是來自於公權力，台大一定同仇敵愾，跟蔡政府長期抗戰，要知道，在民主時代，大學與國家對抗，輿論一定站在大學這邊，國家是討不到便宜。第三，蔡政府將永遠被扣上一個「政治干預學術」、「破壞大學自主」的罪名，這個指控也將一路跟著蔡政府，直到她下台。

選舉漸漸接近，之前從年金、例休、空汙、電價等一連串的政策失分，已經讓蔡政府聲望難見提升，加上閣揆賴清德公開自陳是「台獨工作者」，進一步深化統獨對立與兩岸敵意，眼看蔡政府陷入無牌可打困局，難道是要靠「卡管」來祭旗，號召深綠團結求翻身嗎？不過，民進黨已經執政，必須獲得過半支持才算勝選，「卡管」如果一路延燒到年底，對民進黨的選情真的會有加分作用嗎？這問題的答案，民進黨自己心裡應該最有數吧！

理性思考，對民進黨政府而言，這場戰役已落入「少輸為贏」的最壞情境，而且不容拖延，拖越久對選舉越不利。管中閔「知難而退」對民進黨最有利，但這張牌非操之在己，第二優先選擇是認賠殺出，越快越好！何苦為了贏得一場戰役，輸掉整場戰爭？這齣歹戲，早該落幕了！

賴清德院長更要清醒，不要被教育部綁架了，教育部闖的禍，就讓教育部自己解決吧！

(中國時報)