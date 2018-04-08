2018年04月08日 04:10 中國時報 主筆室

隨著國民黨公布新北提名侯友宜，民進黨再無閃躲空間，媒體傳出內定總統府祕書長陳菊下周將親自拜會蘇貞昌，正面鼓勵蘇貞昌出征新北；花媽出任務第一回合，看似充滿戲劇張力，也考驗陳菊調和鼎鼐功夫。

不論派系實質影響、加上黨公職歷練，陳菊在民進黨內大姐大輩份，這次北上接任總統府祕書長，應可補強蔡英文最弱的政治面；綠營人士也形容，蔡英文的長項在政策，花媽可在實際的政治運作上貢獻心力。

舉例來說，說動蘇貞昌王爺出巡，非花媽不可。眾所皆知，蔡英文與蘇貞昌雖同是屏東出身，兩人心結由來已久、互動冷冰冰；倘若蔡英文親自當說客，恐又平添尷尬，陳菊若扮演蔡總統分身，可恰如其分完成任務。

特別是民進黨年底縣市長布局，也是狀況不斷，包括宜蘭縣長提名陳歐珀，至今黨內反彈猶在；而民進黨與柯文哲之間如何整合，雖有祕書長洪耀福第一線協調，陳菊也可發揮靈活的角色，在總統府與民進黨中央扮演橋梁。

甚至，陳菊在新潮流系統影響力猶在，英菊結盟也等於是蔡總統與新潮流的結盟，加上賴清德坐鎮行政院；綠營形容這是鐵三角布局，可讓黨政運作更順暢。

問題是，民進黨此刻病狀並非黨政運作不順，而是國政亮紅燈。例如，清明連假國道大塞車，民怨四起；4月開始的油電價雙漲，恐又將帶動一波民生物資漲價，加上缺電老問題，這些棘手難題陳菊可有解方？

花媽出任務，或許可解決選舉的提名爭議；然而，國政問題若始終無解，花媽也救不了蔡總統持續下滑的民調。

(中國時報)