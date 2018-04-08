2018年04月08日 04:10 中國時報 胡勇

好事不出門，壞事傳千里。最近一周以來，賴清德在大陸的知名度急速飆升，大有超越蔡英文之勢。由於連番發表「台獨」言論，賴神已經成為蔡政府上台以來第一位被大陸國台辦點名批判的頭面人物。令人感到詫異的是，面對賴揆如此不顧法治，不負政治責任的表態，綠營歡呼雀躍也就算了，言必稱「維持現狀」的蔡英文居然保持緘默，行政團隊更是為賴公開背書。難道真的沒人管得了賴清德了嗎？

先說賴清德的不顧法治。無論是根據現行憲法，還是《兩岸人民關係條例》，都不能得出「台灣是主權獨立的國家」、「台灣與中國互不隸屬」等結論，相反地，憲法和法律都白紙黑字明載了兩岸是國家未統一之前的「一國兩區」關係。

即使不承認《中華民國憲法》的大陸，胡錦濤在2005年發表「胡四點」時也強調，「兩岸尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變」，是兩岸關係的現狀，這不僅是大陸的立場，「也見之於台灣現有的規定和文件」。去年才宣誓「恪遵國家法令」的行政院長竟然公開衝撞法律，且發表違憲言論反以為榮，實在是咄咄怪事。

再說賴清德的不負責任。誠然，賴的台獨言論只不過是獨派的陳詞濫調，宣揚台獨理念在台灣也受言論自由的保護，但身為行政最高首長的賴清德肩負重大職責，在敏感議題上有義務考量大局，謹言慎行。正如《中時》短評所言，「公務人員、尤其是服膺中華民國憲政體制的最高行政首長，是否也有主張台獨的自由？恐怕要另當別論，身為閣揆，在憲法與法律規範之外，尤應考量政治責任與影響。」

眾所周知，大陸已給台灣亮明紅線─台獨就是戰爭！台灣的普通人宣揚「台獨」無非宣洩情緒，最多自外於大陸市場，但執政者鼓吹台獨卻可能帶來極其嚴重的後果讓無辜民眾陪葬。大陸官媒近來談到了啟用《反分裂國家法》來制裁賴清德的可能性。駐美大使在接受央視採訪時也強勢表態，「我們尋求和平統一，但如果這種方式不行，我們就用別的方式統一。」雖然這番話是說給美國人聽的，但相信蔡政府也是點滴在心頭。從賴清德最近的表現來看，這位上任行政院長半年多的綠營「明日之星」似乎仍是縣市首長的心態，以為放放嘴炮不會有什麼後果，實在是太天真了。

觀察大陸官媒連日來的口誅筆伐，一方面對賴肆無忌憚的挑釁感到憤怒，另一方面也對蔡英文的按兵不動感到困惑。有的媒體認為賴清德的「急獨」言論是打臉口口聲聲要向大陸「表達善意」的蔡英文，進而爭奪兩岸政策主導權，後者對此不會一直隱忍下去。

但更多媒體是把兩人打包分析，認為賴的放浪言辭一把扯下了蔡英文「維持現狀」的偽裝，讓所謂的「善意」一舉破功。要知道，大陸早就把蔡政府定性為放任、支持台獨，如果此番依舊對賴的台獨言論不聞不問，勢必進一步坐實大陸的判斷，加速兩岸官方關係的下墜。

因此，無論蔡英文與賴清德是唱雙簧還是明爭暗鬥，為兩岸關係和台灣福祉計，蔡英文都必須管一管她的行政院長，否則等到大陸出來管，就麻煩了！

(中國時報)