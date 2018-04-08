獨派壓境 蔡英文的下一步？

2018年04月08日 04:10 中國時報 李正修

在蟄伏近兩年後，遲遲未見蔡英文正面回應的獨派終於出手了。由一群資深台獨運動者發起的「喜樂島聯盟」正式成立，其中包括前總統李登輝、陳水扁及呂秀蓮在內，並揚言將在明年4月初舉行獨立公投及正名入聯。

除了李登輝應邀致詞、陳水扁選擇迴避外，時代力量主席黃國昌及曾任扁政府行政院長要職的張俊雄及游錫堃都出席，一時之間政壇獨派知名人物冠蓋雲集南台灣，似乎有意想藉此場合一吐這兩年來被蔡政府壓抑的怨氣。不論最後能否順利推出獨立相關公投，該聯盟此舉普遍被解讀為在向蔡總統叫陣。

獨派向來擅長製作話題，背後有雄厚金主贊助及兩位前總統的助陣，再加上又有特定媒體協助造勢，一度對蔡總統的執政造成莫大影響，直到蔡總統換下幾位獨派鎖定的老藍男，才平息雙方齟齬，只是獨派仍抱怨蔡總統不夠「交心」。

其次，為了向美國交代，也或許是為了避免踩到中共的紅線，蔡政府不惜自打嘴巴，執意不列入統獨公投在公投法修正後的適用範圍內，等同藉由官方公權力排除喜樂島聯盟的促獨壓力。雖是政治高招，卻也讓人看清民進黨對台獨立場前後不一的窘境。

對於該聯盟欲推動的獨立公投國人根本無須多慮，因為偏綠的台灣民意基金會最新民調結果顯示，相較於蔡總統初上任時的意氣風發，台灣獨立支持度已下跌近13個百分點，大約有200萬人改變立場，等於只剩綠營基本盤在固守，這對欲尋求連任的蔡總統來說，當然是一大警訊。她究竟會為了連任而向獨派稍做讓步，還是為了維持對美國的承諾而堅守「維持兩岸現狀」底線，可能是她與獨派、甚至是行政院長賴清德互動的觀察點。

事實上，台灣政壇近期最該關注的焦點，應是賴清德的動向。向來是媒體寵兒、對政治風向有高敏感度的他，卻公開支持台灣獨立。依憲政慣例，外交、國防及兩岸事務一般被歸為總統職權，行政院長歷來都不會過問。然而，賴清德接二連三地坦承為「台獨工作者」，甚至在立法院公然說出「台灣找不到九二共識這把鑰匙」，等於把化解兩岸冷對抗的最後一絲希望都打破。如此的大動作究竟是向蔡總統嗆聲，還是向獨派交心表態？蔡總統為了外交困境及兩岸僵局絞盡腦汁之際，賴的表態實在令人玩味。

面對大陸日益壓縮的外交及兩岸空間，及獨派步步進逼的前後夾擊，蔡總統早已失去主動權，除了繼續維持兩岸現狀的空洞口號外，根本找不到打破台灣目前所面臨雙重困境的良策。當然，蔡總統的當務之急就是藉由穩住與賴清德的關係來安撫獨派，否則她恐怕無法平平順順地爭取連任。至於國家所面臨的難題，早已不是她最關心的問題了。

在蔡英文主政下，台獨支持度反而顯著下降，可見民進黨早已了解台獨路線的荒謬及背離現實，只是捨不得放棄此一選舉神主牌。若真想挽救民意支持度，蔡總統當思考如何擺脫獨派的緊箍咒，好好依據《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》等相關法律，提出足以涵蓋「兩岸一中」的兩岸新論述，而不是畫地自限而坐以待斃。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)