川普發動貿易戰的陽謀

2018年04月08日 04:10 中國時報 孫揚明

美國與中國的貿易戰開打，有兩個因素將必然影響台灣，一是台灣的周邊貿易環境問題，賴清德要清查其中的中國因素；二是蔡英文政府根本未了解國際政治經濟史的發展史。

自美國川普政府上台、退出TPP之後，亞太地區最具有影響力的國際經貿組織，僅存RCEP。如果稍加了解，當知RCEP的發展史是從本世紀初期的「東協加1」，到「東協加3」再到「東協加6」後，這一路開展過來的；所謂的「東協加6」，就是東協10國再加上中國、日本、南韓、紐西蘭、澳大利亞和印度。這個組織大致可望在今年內完成。當然，僅從此一組織的結構，就可以看出中國在其中的主導地位。

台灣與RCEP的經貿易關聯性在進出口占了台灣的59%以上；換言之，台灣的對外經貿活動，可能60%都有「中國因素」。這10多個國家地區的投資、交叉持股與轉投資的過程在過去十餘年間的發展，可能釐得清嗎？

美國從上個世紀80年代就喊出「自由公平的貿易」的口號，到現在川普仍沿用，殊不知，這是國際貿易上最大的謊言，如果是要自由貿易，因為各種發展階段的需求不同，必定不可能有所謂的公平；反過來說，要限定在一定的公平概念下，政府介入者勢不可免，一如川普政府目下所為，又何來自由貿易可言？

其實，中國當下也碰到了類似的情況；此番北京希望能購買或併購美國的高端產品，但往往為川普政府所否決，日前的博通併購高通案遭拒就是最好的例子。更何況，還有一個尾大不掉的「國家安全」的理由？

有意思的是，貿易的順差與逆差之間的計算，美國也有其獨特的算法。台灣就是一個很好的例子；因為到後來，美國在冷戰結束、國際情勢變遷的情況下，同時在發現台灣幾已與法國談定幻象2000的高性能戰機之後，突以老布希選舉之需為由，決定賣F-16給台灣；可是這數以百億計的金額，並不能算在平衡貿易逆差之中；美國的理由是，「軍售是屬於收支的平衡不屬於貿易，所以不能用以平衡逆差的數字」。

所以，所謂的貿易逆差的出現，更重要的是，因為美方自有其限定不准賣並限定只准買的過程。所以很清楚的是，美國的作法是，我只賣我要賣的東西給你，你也只能買我要賣給你的東西。

無疑的，因為這背後隱藏了未來的霸權與主導權之爭。其中又隱含了美國對一個相關國家的角色的設定與限制。截至目前，美國對中國高科技產品的高關稅抵制，不就是從市場端去對中國相關發展的杯葛？這與貿易的公不公平有什麼關係？（作者為資深媒體人）

(中國時報)