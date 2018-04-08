2018年04月08日 04:10 中國時報 吳榮鎮

最近行政院長賴清德多次在公開場合，宣稱他是「台獨工作者」，引起國內輿論及對岸中共官方的批判。對此，有媒體及學界幫他解圍，說他只不過是對台灣現況的描述，有別於台獨基本教義派之推翻中華民國，另創新而獨立的國家。

問題是，賴貴為中華民國行政院長，有遵守及履行《中華民國憲法》之責任及義務。在公開場合，以中華民國行政院長之身分對於中華民國之國體及主權的表述，必須遵照《中華民國憲法》有關條文之規範，沒有自作文章的空間。

依憲法，台灣從來不是主權獨立的「國家」。中華民國才是主權獨立的國家。台灣不等於中華民國，中華民國也不等於台灣。民進黨之「台灣是主權獨立的國家，現在的名稱是中華民國」，是違反憲法有關國體的表述。

目前，中華民國的有效統治的國土，雖然僅及於台、澎、金、馬，但是國土可大可小，都因國勢而變遷。因此，政府不應被現況所絆，自我限縮，國勢的發展才能可長可久。

縱觀世界，沒有任何國家有自我設限國土的。看看日本，它現在還朝思暮想，重據台灣，尤其是右翼勢力。每年右翼勢力提供台灣有關團體大筆資源，就是希望有朝一日能實現其夢想。同樣，美國最近重掌西太平洋，逐鹿中國南海的行為，也斑斑可考。

因此，賴揆自我設限有關中華民國國體的台獨表述，與基本教義派之台獨主張，都是中華民國生存發展的病灶。蔡政府果若願意依憲法治國，有關中華民國國體之表述，應該回歸憲法一貫表述：「中華民國是主權獨立的國家」，才能摘下「台獨」的頭銜。否則，在怎麼解釋，只有坐實台獨主張，激化兩岸紛擾。（作者為大仁科大副教授）

(中國時報)