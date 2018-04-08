假網拍詐騙 臉書2700件居首

2018年04月08日 04:10 中國時報 馮惠宜 、 林郁平 ／綜合報導 ／綜合報導

歐都納董事長程鯤拿出歐都納一款被盜圖的羽絨衣，直指臉書詐騙廣告賣的價格連一個袖子都買不到，太離譜了。（馮惠宜攝）

詐騙集團鎖定歐都納，多次投放不實廣告。（歐都納提供）

社群網站臉書facebook已成最大詐騙平台嗎？總公司設在台中的歐都納、大古鐵器及西華名鍋，去年底開始遭人盜用圖片或影像在FB投放低於行情的促銷廣告，貪便宜的消費者訂購後，卻拿到劣質產品；業者報警也沒用，甚至跨海請求FB總部到台灣協助，也未獲正面積極回應。

貪便宜買到劣質品

刑事局指出，臉書等社群網站並非購物平台，沒有任何交易保障機制，導致詐騙頻傳。根據165反詐騙諮詢專線統計高風險賣場資料，臉書從去年10月迄今，幾乎每周都高居「假網拍」榜上第一名，迄上月底累計被害件數2700多件，籲請民眾儘量避免使用臉書等社群網站購物，如遇到賣家不提供實體聯絡電話地址，或商品價遠低於市價，更是詐騙高風險，應拒絕購買，任何疑問可撥打165專線求助。

西華鍋具在去年7月間，發現詐騙集團在FB投放由曾國城代言不鏽鋼鍋的廣告，價格低的相當離譜，第一時間報警也嘗試訂購，卻發現連結的網站IP都不在台灣。

以休閒機能服聞名的歐都納受害最深，董事長程鯤去年12月發現有人在FB投放廣告謊稱「破產倒閉，老闆跑路，賤賣羽絨衣」。第一時間他就在自己臉書澄清，並在官網及全省店舖貼出嚴正聲明。

未料詐騙集團超惡劣，再截取程鯤接受電視媒體訪問影像打出「老闆程鯤放話了…」、「假貨罰雙倍」、「支持門店驗貨，終生免費保固」；程鯤向法院提告，讓檢調單位介入偵辦，也透過無店舖公會要求臉書派員來台協助。

跨國查緝困難度高

大古鐵器今年1月間，也發現臉書出現盜用該公司人員、產品圖片，以低於行情價賣炒鍋、鐵壼，還利用花蓮震災，謊稱大古鐵器總經理林允進5折價賣鍋捐款。林允進說，曾報警卻未有所獲，員工透過臉書連結訂購，赫然發現以粗製的大麻袋包裝，外箱印著簡體字，內容物則粗製濫造。

生產西華名鍋的牛氏企業行銷經理牛一帆指出，這類掛羊頭賣狗肉的廣告，誤導消費者買到劣質品，嚴重影響商譽，唯FB總部在美國，要跨國合作透過金流追緝有困難度。

(中國時報)