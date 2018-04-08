新聞透視－詐騙基地設海外 求償無門

2018年04月08日 04:10 中國時報 馮惠宜

FB盜圖廣告層出不窮，名人、知名品牌紛紛「受駭」，鎖定年輕族群喜歡透過社群臉書導購的習性，打出名牌熱銷商品，卻是史無前例的低價，讓消費者心動下單；民眾付款收到假貨後，賣家便人間蒸發，就算想求償也求助無門，不但消費者受害，兢兢業業經營品牌的業者也相當無奈。

臉書購物廣告，從早期實物和圖差很大的詐騙手法，到如今鎖定名人、名品盜圖、盜影像，故意誤導消費者。歹徒行騙標的，遍及時下流行的手機、3C產品、家電、名牌精品、演唱會票券、機票、禮券、服飾、玩具公仔、運動用品、廚具、尿布、虛擬貨幣等，可謂無所不騙。

業者在報警無所獲後，自扮偵探發現這些詐騙集團以海外為基地，往往出貨點也是假的，唯有透過臉書提供投放廣告的帳號才有機會揪出背後的詐騙集團。

歐都納董事長程鯤指出，臉書接受廣告贊助一定知道投放廣告者的相關資訊；歐都納除正式向法院提出訴狀，也透過無店舖協會兩度要求臉書派員來台協助釐清案情。

要杜絕類似犯罪行為，前立委孫大千曾建議，釜底抽薪就是政府出面要求FB，未來付費發送廣告要採實名制認證的帳號。

中華網路行銷協會講師牛一帆說，要杜絕這類詐騙，仍需從源頭做好篩選，臉書應針對付費廣告做好篩選把關。但他還是要建議消費者，要防止被騙、被詐，別透過臉書連結購物，最好找有信譽的購物平台，或是直接到業者官網、實體通路購物，以免被騙。

(中國時報)