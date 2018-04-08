柯P正警風 分局長行程要登錄

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中國時報
／台北報導

台北市警局爆發1名派出所所長，月前與媒體餐敘，疑涉襲胸性騷擾女記者，事後私下和解，消息傳出後外界質疑是否警紀出了問題，台北市長柯文哲7日嚴正表示，正所謂上梁不正下梁歪，未來不排除要求所有分局長都要登錄備查行程，以導正警界風氣。

針對柯文哲要求分局長以後全部行程，包括飯局都要登記，以導正警界風氣的說法，台北市警局表示，未來將遵照市長指示，研議一套完善的通報機制，分局長將第二天的行程登錄告知。也不排除開設專門群組，如有臨時行程，透過即時通報讓上級掌握。

外傳原任萬華分局某派出所黃姓所長，年初參與媒體餐敘後與女記者等人唱歌續攤，酒酣耳熱後在包廂內伸出鹹豬手，雙方事後和解。對於員警趁著應酬涉嫌性騷擾女記者，柯文哲昨被問及是否要撤換分局長時指出，法律不溯及既往，當初就曾跟員警說不要那麼多應酬，「警察要那麼多應酬幹嘛？」如果以後還是常有這種毛病，就會要求所有分局長行程都要登記備查。

柯文哲強調，這不是警紀出問題，市府會按照情況處理，以往就曾要求一級首長要登錄行程，未來研議分局長也要比照辦理。

不過，也有人認為個人紀律不良，卻要擴大管理所有分局長行程不太適當、不公平，恐怕引起反彈。但柯文哲說，因為「上梁不正下梁歪」，好比台北市為什麼換柯文哲當市長後貪瀆案件就變少，這就風行草偃。

(中國時報)

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