PO文暗殺總統 少年帳號疑遭駭

2018年04月08日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

「Garena-傳說對決-玩家討論區」，7日下午出現「明天中午我會拿狙擊槍暗殺總統」，「還會開直播」、「暗殺成功再來附近捷運站瘋狂掃射」等駭人聽聞留言，引發警方關注。中市1名16歲曾姓高中生發現恐嚇留言，竟是用他的帳號發言，直覺認為帳號遭盜用，緊急向165專線報案，並就近到台中市警第三分局健康派出所製作筆錄。

據了解，前述驚人狂語貼上網路後，警方不敢大意，除加強總統府和總統官邸周遭維安工作，包括刑事局、台北市刑大等警方，都針對留言IP展開追查，調查PO文者的身分及相關資料，朝恐嚇公眾罪偵辦中。

帳號遭盜用的曾姓少年，昨日發現後，立即在下午2時41分向165專線報案；165專線人員受理後，請他到就近派出所製作筆錄。少年在家屬陪同下到中市第三警分局健康所製作筆錄。

健康派出所長張記濠表示，曾姓少年是就讀高一的「Garena-傳說對決」網路玩家。7日以臉書帳號登入玩家討論區，欲以2000元向1名網友購買遊戲帳號，因對方提供疑似非法交易平台，他擔心是詐騙手法拒絕交易。

事後，曾姓少年再登入玩家討論區，竟然發現有人使用他的帳號貼文，留言要槍殺總統等言論，曾見狀認為帳號遭盜用就向165專線報案。據了解，曾姓少年到派出所時相當鎮靜，向警方說明過程，並指對方可能因交易被拒，懷恨報復挾怨盜用帳號。警方收集相關事證，正循線追查釐清案情中。

(中國時報)