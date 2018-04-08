雙北交通吃到飽將上路 下步推「少騎機車」

2018年04月08日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

台北市和新北市本月16日起，將合力推出雙北交通吃到飽月票，每月1280元便可享有捷運、公車無限次數搭乘。台北市長柯文哲說，北市去年機車車禍死亡數創20年新低，但受傷、擦撞數量仍沒有減少，下一步會致力減少「機車使用」，呼籲大家多走路、增加大腿肌肉來延長壽命。

為響應4月7日「世界衛生日」，衛福部健保署7日在北市大安森林公園舉辦「健康大步走」活動，柯文哲受邀致詞時表示，骨骼肌是人體生重病時，能量轉換的主要來源，對人非常重要，由於人體有一半的骨骼肌在大腿，所以平常更要透過多走路來鍛鍊，才能保持健康。

本月16日起，台北市和新北市將合作推出交通吃到飽月票，每個月只要1280元，便能無限次搭乘捷運、公車，並享有Youbike前30分鐘免費等優惠。柯文哲說，由於「公車不會開到你家」，所以希望民眾在最後的一段路，即公車站、捷運站到住家之間，可以用走路來取代騎機車，藉此多鍛鍊大腿的骨骼肌來保持健康，還不用多花時間去健身房。

柯文哲透過數字指出，台北市18到25歲機車傷亡人數，佔總車禍傷亡人數的70％，台北市去年機車死亡數雖然創20年新低，但受傷、擦撞數量仍未減少，所以北市的下一步，就是要致力民眾減少機車使用。

(中國時報)