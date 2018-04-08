2018年04月08日 01:12 中國時報 許雅淳 （北京傳真） 報導（北京傳真）

張信哲5日起一連2晚，在北京音樂廳開唱。

張信哲一連2場「歌時代Ⅱ北京演唱會」6日圓滿落幕，慶功宴上提到這次邀請莫斯科交響樂團擔任伴奏，並全程現場同步錄音，他坦言：「我緊張到死！」演出因場地限制僅能容納1000多位觀眾，原價2018元人民幣（約9300台幣）的門票，網路黃牛票竟飆逾8000人民幣（約新台幣3萬7000元），價格暴漲4倍。

由於現場錄音需考慮很多小細節，張信哲對這次演出備感壓力，樂隊、工作人員近300人，籌備逾半年，正式開唱時他狀況相當好，全場零失誤，他謙虛說：「至少所有的狀態都在掌控內！」不過問他是否將再展開巡演，張信哲直呼：「再接再厲？我不要，好恐怖！」

讚美華晨宇周興哲

為求完美表現，他長達3個月不吃任何刺激性食物，擔心影響喉嚨，成功瘦身5公斤，目前體重65公斤，「我都快走邊練歌，2天1次，每次90分鐘。」忙完演唱會後，他將帶父母至日本賞櫻一周。

身為知名骨董收藏家，張信哲透露明年初在上海有策展計畫，想展出收藏的「月份牌」手繪原稿，外傳他的收藏市值逾5億台幣，他說：「收藏不是為了投資，要拍賣才會有那些價值，我沒認真算過。」

對於歌壇接班人，他表示大陸歌手華晨宇很有想法，表演獨到，台灣歌手他則提到周興哲，「他的創作讓我看到很多可能性，有時候年輕人會急著表現就很假，他不會炫技，這很難得。」

(中國時報)