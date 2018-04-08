徐若瑄搭鄭人碩 接棒《紅衣3》

鄭人碩今年人氣翻漲，各種類型的電影邀約都找上門。（資料照片）

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中國時報
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徐若瑄日前表示不排斥演恐怖片，以能夠兼顧家庭為主要考量。（資料照片）

《紅衣小女孩2》去年開出破億票房成績，也讓《紅衣小女孩3》更加謹慎籌畫，反覆調整劇本多次，終於在3日於電影公司門口低調舉行開鏡，續集將由新科破億演員鄭人碩飾演男主角，而女主角正是準備復工的徐若瑄，日前她曾以「烏龜四肢伸出殼只差頭」來比喻開工進度，如今終於明朗。

據悉，《紅衣3》劇情將著墨在《紅衣2》中年輕一輩的角色，故事仍有所關聯，像是有「虎爺乩身」的林俊凱跟李雅婷，因此除了男女主角外，已力邀前2集主演許瑋甯、楊丞琳和黃河客串演出，另外飾演廟公的「阿龍師」龍劭華也確定回歸，演員陣容強大。

大魔王換人當

新作主線將拋開「紅衣小女孩宇宙」，第3集劇情走向更接近「魔神仔宇宙」，確定大魔王不再是紅衣小女孩，將加入「玉山小飛俠」、「人面魚」等更多台灣本土鄉野奇談的魔怪。

去年上映的《紅衣2》在台中大坑廢棄樂園取景，雖話題十足，但引起當地居民不滿，據悉此次將多在北部拍攝，包含基隆、台北等地。拍攝期初估40天左右，但殺青後仍須後製時間，恐趕不上農曆七月鬼片熱潮，預計會與《紅衣》一樣搶攻年底萬聖節檔期。本報昨向劇組求證細節，對方僅表示：「不方便透露，有進一步消息會再公布，感謝大家的關心。」

(中國時報)

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