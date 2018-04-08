曾智希做效果 惹火利菁瑤瑤

曾智希上節目談助理甘苦談惹惱利菁。

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中國時報
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利菁（左起）主持節目不忘提攜同門師妹李懿、曾智希。（取材自臉書）

曾智希日前在《小明星大跟班》大吐「擔任助理主持的苦水」，先爆出她當助理主持時，應製作人要求有時需要打來賓，遭某女星狂罵：「關妳屁事！」後又自爆她曾被同門師姊利菁在錄影結束後，叫去訓話1、2小時。網友肉搜出罵人女星是「黑澀會」昔日團員「瑤瑤」黃喬歆，她也於前天在臉書開炮：「請問曾小姐我何時『臭罵』妳了？」利菁昨則在臉書轟曾智希說：「妳為了一個通告說謊，詆毀我！」

利菁與曾智希同屬的經紀公司伊林娛樂昨表示：「曾智希當天上《小明星》錄影，事後公司也詢問過她，她承認的確有說過那些話，但全都是為了節目效果，才會說得比較誇大。」曾智希在事後已向利菁道歉滅火；利菁本人昨不願再多做說明：「由公司統一回答！」

曾智希為誇大道歉

伊林娛樂表示，每次節目錄影結束，利菁都會叫大家一起討論節目的節奏，但並非像曾智希說的有1、2個小時，對於自己在節目中說的話惹怒利菁，曾智希感到很抱歉，並透過經紀公司回應：「在利菁身邊的確學到很多，也謝謝她的照顧。」

曾智希被瑤瑤臭罵一事發生在2017年《天天樂財神》節目上，當天她錄影結束便回到化妝室大哭，事發不到半小時，男友陳志強也趕到攝影棚安撫她。原以為事情已告一段落，沒想到她上節目又提起「舊事」，再度惹惱瑤瑤與利菁，讓兩人氣到在臉書開罵。

(中國時報)

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