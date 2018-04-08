安唯綾靠演戲修煉愛情

2018年04月08日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

安唯綾在窗台邊拍崩潰戲，楊子儀（右）使勁抓住她。

安唯綾在大愛劇場《在愛之外》劇中為扛家計當酒家女，不僅意外當了大哥的女人，還愛上有婦之夫楊子儀，角色性格剛烈，戲裡她為愛酗酒、割腕、吞藥，甚至和正宮嗆聲，拍攝期間負面情緒滿得讓她喘不過氣，「拍這檔戲的時候很不開心」，因為壓力爆表，她剛開拍1周就暴瘦4公斤，「哭到眼乾必須把隱形眼鏡拿下來，簡直比《步步驚心》更讓人淚崩，哭慘了！」

有場戲是安唯綾酗酒後必須胡言亂語凶女兒，她因為太清醒，只好藉酒精讓自己更入戲，沒想到前3個鏡頭仍做不到歇斯底里狀態，當時她深感挫折，加上連拍5天情緒重的戲，整個人緊繃到高點，導演上前鼓勵，她卻瞬間失控崩潰，「明明是真實人物，但角色故事宛如電影情節。」角色也有好幾場處於發瘋狀態，上半身必須仰躺或身體靠在10多層樓高的窗台邊拍戲，險象環生。

曾為愛傷痕累累？她說：「我很重感情，但不會那麼激烈，這1年來接觸的角色情感複雜，我很感謝能在這個年齡階段遇到這些人物，她們有真實人生經歷，經過轉換再思考，對自己幫助很大。」她演繹許多角色，也因此有更多體悟，對感情不再較真、執著，「以前談戀愛會把對方當生活全部，但現在覺得沒有一個人是完全屬於另外一個人的，就算結婚仍要給對方空間。」

坦承有護花使者

她身邊有位大她近10歲的護花使者，原本是認識多年的好友，對方是半個圈內人，因此能體諒她的工作，最欣賞他是個可以聊天的對象，她是感性雙魚座，通常遇到任何問題，對方都會理性的提供她意見，2人個性很互補。曾有朋友告訴她另一半不要找圈內人，但她覺得還是同行最能理解、體諒，笑嘆年紀愈大、對象愈難找，範圍已經縮小很多。

33歲的她很想結婚生子，有喜訊也一定會大方公開，「我每一任都以結婚為前提，過去對愛情有些盲目、天真，最後都無法克服，我想到或許媽媽曾經對我說過的困難點，最後真的都發生，只是之前我把它屏蔽而已，拍了這幾部戲真的讓我轉變很多。」她現在最煩惱的是沒時間好好經營感情，近來忙拍八點檔《情‧份》，因台語說得不夠好而壓力大，情緒低落得讓她感覺快得憂鬱症。《在愛之外》10日起，每晚8點在大愛台及Yahoo、YouTube網路電視同步播出。

飲酒過量有礙健康

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(中國時報)