邱彰斷言狄鶯救子握勝算

2018年04月08日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

狄鶯和孫鵬的18歲獨子孫安佐在美國涉恐攻被逮，夫妻倆聘請的雙律師原定7日凌晨開記者會，因故取消。承辦此案的賓州上達比警局警長奇伍德7日向媒體表示，他覺得孫安佐的精神狀態可能有問題，對此，美國執業律師邱彰昨大膽斷言：「警長說孫安佐有神經病。神經病的人是沒有犯罪能力的，我謙卑的認為這盤棋已經下完了！如果沒有變數的話，狄鶯贏。」

整起案件仍未明朗化，不過奇伍德接受媒體訪問，表示警方將孫安佐的電腦、iPad與手機轉美國國土安全部，其中有200頁轉交給檢方的資料和孫安佐拿著火焰噴射器拍的多張照片還是台灣人提供的。他並透露孫安佐上網搜尋許多中文資料，目前國土安全部需要時間判讀這些證據，而檢察官即使握有許多證據，他認為Home媽為了自保應該會配合轉為汙點證人。

奇伍德也推斷，孫安佐目前僅被起訴1條罪名，但檢察官調查後，可能會再加非法擁槍等多項罪名，因此以辯方律師來說，認罪協商是最快管道。

警長放話有蹊蹺

美國執業律師邱彰連日不時對孫安佐案子提專業見解及精闢分析，昨表示：「狄鶯一家3口，命在弦上，我能幫的就是替孫安佐的證據中找出有利的，請法院的翻譯官趕快翻成英文，再交給他的白人律師去處理。」

邱彰打算以「義工」之姿，出馬協助該案，她認為警長忽然說孫安佐精神有問題事有蹊蹺，「這會不會跟律師說好的？小鎮大家都認識，要承認對手精神有問題，沒那麼容易，警方的話檢方會聽，檢方的話法官會聽。」意指警長會釋出消息有其原因。

(中國時報)