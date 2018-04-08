天跡喚吃飯囉

「霹靂Q俠傳」貼圖便利好用，透過布袋戲角色幫忙傳話。圖片提供霹靂國際多媒體

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中國時報
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霹靂布袋戲LINE官方貼圖自2014年推出「霹靂英雄系列」，第1代首款推出的Q版貼圖，角色為霹靂一哥素還真和大魔王棄天帝；隔年加入黃文擇大師的台語口白、以及多位當紅的霹靂英雄角色，正式成為聲音動態貼圖，往後幾乎每年推出兩波系列貼圖，包括有全螢幕貼圖、親切台詞、賀歲拜年吉祥話等創意。

最新推出的「霹靂Q俠傳貼圖」已來到第7代，角色有解鋒鏑、金蝶魄、劍雪無名、銀鍠朱武、戰甲素還真、天跡、一頁書、劍子仙跡、素還真、亂世狂刀、吞佛童子、赦天琴箕、疏樓龍宿、劍隨風、公孫月、蝴蝶君、葉小釵、原無鄉、倦收天、鬼覺神知、魔化一頁書、御清絕、照世明燈、逆神暘。

傳遞日常生活大小事

第7代貼圖沿用廣受粉絲喜愛的「霹靂Q俠傳AR」圖像，讓宇宙最萌的霹靂英雄化身成LINE貼圖進入到生活中，甚至結合時下流行用語，再搭配插畫家生動的創作，動感、氣勢十足，讓戲迷粉絲們愛不釋手，天天用霹靂貼圖來傳遞日常生活中的大小事。

「聲音口白」與「動態特效」正是霹靂英雄系列貼圖最大的特色，不論是靜態貼圖、有聲動態，每每一推出就登上LINE貼圖小舖10大銷售排行榜，每波貼圖平均都有近10萬人次下載，成績相當亮眼。即起至霹靂全台直營門市，按讚「霹靂商品情報誌FB」還可領取一張霹靂Q俠傳LINE貼圖名片卡。

(中國時報)

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