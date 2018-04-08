猴子把戲狂嗑5碗擔仔麵

2018年04月08日 01:12 中國時報 報導溫博鈞

日本樂團「猴子把戲」（Monkey Majik）昨5度來台開唱，吸引約800位樂迷朝聖，話題圍繞在台灣美食，團員在英、日語交談下，又頻頻穿插國、台語，讓現場滿溢台味。他們向樂迷們問候「呷飽未？」台下有人以日語回答「還沒」，形成了「加拿大人問台語，台灣人答日語也能通」的奇特景象。

該團由主唱兼吉他手的Maynard和Blaise加拿大人兄弟、日本人鼓手TAX及貝斯手DICK組成，2006年因演唱日劇《西遊記》主題曲〈Around The World〉與廣告曲大紅。Maynard說：「相隔一年，能再來台灣很興奮。感謝大家在今天這國定假日來。」並用中文提醒：「新專輯《enigma》，今天發行！」逗笑全場。

推台灣限定商品

演唱會曲目針對台迷量身訂製，周邊商品推出團員手繪台灣限定版徽章，包括臭豆腐、小籠包和珍珠奶茶，Blaise還獨具創意地畫了「颱風」。猴子把戲一行人5日深夜自居住地仙台直飛抵台後，大啖台式熱炒與海鮮，Blaise說：「我吃了5碗擔仔麵，原以為1碗就夠了，沒想到太好吃就再點了3次！」Maynard也搭腔：「我最愛的詞就是『啤酒』！」還幽默地說：「我們保證下次來開唱會避開國定假日！」

(中國時報)