歌詩達新浪漫號 多元Fun手玩

2018年04月08日 01:12 中國時報 徐力剛 報導

新浪漫號「啟航派對」，大人、小孩隨音樂盡情搖擺。（徐力剛攝）

船艙9樓「義式私廚」提供充滿義式風味料理，三五好友共享美好時光。（徐力剛攝）

兩層樓的「聖莎拉水療中心」以高檔芳香療程，讓旅客由內而外煥然一新。（歌詩達郵輪提供）

來「濃情巧克力吧」點杯熱巧克力飲品，享受一個人時光。（徐力剛攝）

卡普里披薩餐廳現做「水牛起司披薩」，讓老饕讚不絕口。（徐力剛攝）

新浪漫號引進日本拉麵「一風堂」，多樣化餐飲滿足饕客。（歌詩達郵輪提供）

「維羅納酒吧」提供Wine & Cheese Pairing Course品酒課程。（徐力剛攝）

郵輪是交通工具，也是海上旅館，更是奢華旅程的起點。搭乘郵輪乘風破浪，湛藍海水與天空交織絕美景致，享受身心靈放鬆，當西方郵輪與東洋文化擦出火花，短天期旅程由此展開。

基隆港岸「歌詩達郵輪·新浪漫號」停泊，招牌黃色煙囪烙印英文字母「C」迎賓。午後3點，新浪漫號鳴笛出港，載著1800人夢想前往日本，5天4夜旅程正式啟航。

不同於搭機旅行，郵輪以多樣化遊憩設施迎接旅人，攜伴同行或獨自旅行，皆能體會箇中滋味。新浪漫號延續地中海熱情個性，義式風情濃厚，離港時舉辦大型「啟航派對」，旅客隨著音樂盡情搖擺，或前往甲板享受海風吹拂。

夜晚品味葡萄酒

義大利特色美饌令老饕難以忘懷，船上11樓「卡普里披薩餐廳」破除船上無法使用明火禁忌，引進特殊窯烤設備製作道地義式披薩，另家餐廳「義式私廚」由義籍主廚領軍，以「充滿義大利母親風味料理」滿足饕客，包括松露醬義大利麵手工寬麵、鄉間醃漬鮭魚佐煮鷹嘴豆等佳餚。針對亞洲旅客，也引進日式拉麵「一風堂」，濃醇湯頭搭配軟嫩叉燒，海上也能大啖美味拉麵。

日暮低垂，橘紅夕陽透過落地玻璃灑落室內，與「聖莎拉水療中心」來場海上SPA約會，船上有桑拿、土耳其澡堂及三溫暖等設施，旅客可沐浴在恆溫水療池享受美景。

晚間前往「維羅納酒吧」享受成人專屬時光，多達80種義大利窖藏葡萄酒，透過專業侍酒師指導，品味酒體由淺入深韻味，佐以濃郁起司品嘗。船艙9樓「濃情巧克力吧」，牆上掛滿異國風情壁畫，搭配木質色調設計，現場供應多款巧克力飲品及甜點，適合親子旅客共享時光。

推多種主題行程

看好亞洲郵輪市場發展，雄獅旅遊2017年開始融合「郵輪＋」元素，加入海上演唱會、運動趴、賞櫻等主題行程，創造郵輪旅遊新玩法。明年將以「愛MOVE嘉年華」為主軸貫穿，針對親子、長輩、情侶客群，設計特色主題派對，看準春假商機推出全新包船行程，前往日本、韓國等地賞櫻。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)