掌控環節充分授權 陳意 壯大紡織王國

2018年04月08日 01:13 中國時報 採訪溫筱鴻（台灣服飾設計師協會執行長）、 撰文魏伶芳（《Girl愛女生》主編） 受訪者陳意（台灣服飾設計師協會理事長）

溫筱鴻（左）、陳意（右）。（樂時尚提供）

陳意（右四）參加小兒子的婚宴，享受天倫樂。（樂時尚提供）

陳意一步一腳印做好每個細節，將最完美產品呈現給客戶端。（樂時尚提供）

台灣多家知名企業、銀行和航空公司的時尚制服，均出自陳意設計團隊之手。（樂時尚提供）

在我心中，陳意（Amanda）宛如是武俠小說中會出現的俠女，雲遊四海、行走江湖，也會使用各種武功招數，行俠仗義、豪氣萬丈，而現實中的Amanda就是位「處處為他人著想」，且講義氣、重道義。就我而言，在工作之餘能有「理念相同」的夥伴，我感到很欣慰。

正因如此，我們才如此投緣。我很榮幸和Amanda共同接下台灣服飾設計師協會（TAFAD）理事長及執行長重任，在1月12日文華東方誓師大會裡，我們共同宣示協會將有更多推展時尚設計活動及決心，並希望集結更多設計師、造型師，帶動更多產業連結。在宣示交棒接下重責大任後，短短2個月緊鑼密鼓的籌備期，我與Amanda共同在上月22日完成了在君悅飯店舉辦「愛。時尚」晚宴，也證明協會決心，國內第一次邀請25位設計師一起走秀，結合時尚走秀與晚宴，將國內450位產官學研專家一起見證這個歷史。

走過紡織業30年頭

Amanda在紡織業經歷了30年，時常會被詢問起資歷與背景，她總是一派輕鬆的回答，「我這一生就只做過一份工作，一做就是將近30年；從民國78年因先生家族的關係，從事台灣最大的色紗公司－五股色紗，當時在耳濡目染影響下，發現自己對紡織有濃厚興趣。」

於是她與先生合創了春稻企業（股）公司，Amanda現任總經理職務，負責公司行銷與通路，後來也成立春黛兒織品美學（股）公司，她則擔任藝術設計總監。台灣多家知名企業、銀行和航空公司的時尚制服，均出自Amanda率領的設計團隊之手。

年輕時的Amanda就創業當上人人稱羨的「老闆」，但Amanda笑說其實當時的「老闆」只不過是個稱謂而已，因為當時自己的工作校長兼敲鐘，所有事務都是一手包辦，不論從色紗、服裝設計、製造生產一條龍的生產製程，每個環節都親力親為，實際了解每個產程，一步一腳印做好每個細節，將最完美產品呈現給客戶端。

民國90年，公司因意識到台灣服飾技術人員缺乏，於是赴大陸江西南昌設廠，至今18年，設廠時第一批大陸員工至今仍繼續在廠裡擔任重要幹部，也是極少數沒有任何一位台幹的純外資廠，現在公司營運模式為台北有設計部，為客戶的訂製服是量身設計，在桃園另有生產、打樣、物流部，及大陸江西南昌生產部，共3個事業部，Amanda與幾百位同仁共事經驗裡，學習到了嚴格控管每個細節，充分授權、絕對信任、各自專業分工才能完成公司短，中、長期目標。

四代同堂和樂融融

Amanda回想起創業初期，從員工不到10人的小規模，到現在已有300名的員工企業，一路的辛苦，點滴在心頭，有時還會對員工開玩笑說，如果有一天你們突然中了樂透頭獎，隔天告訴我想辭職不再繼續上班，所有的工作我都能立馬上手，接起來完成，可想而知Amanda真的是從最基礎的工作扎根做起，對於公司的每一個流程環節都非常熟悉，才能有如今的成就。

現今社會少子化，能夠有三代同堂的家庭已經不容易住在一起，家庭人數已經不多，但Amanda的家族卻是四代同堂，家中共有14位成員同住屋簷下生活，一般人聽到這，心中定會出現許多好奇心，婆媳共處生活這麼多年，是否會有生活上的磨合呢？Amanda笑著說，其實與婆媳相處上，自己非常幸運地遇到了一位好婆婆，把自己當作女兒般的疼愛，且婆婆給了我很大的空間，包容我的個性，也願意讓我很自由的盡情發揮工作上想要做的事情，而自己對於婆婆自己也相當的敬畏和孝順。

婆媳相處快樂自在

其實在工作上，Amanda經常是忙得不可開交，壓力也相當的大，要同時兼起工作與家庭的重擔，談起在平日裡她緩解壓力的方法，他說「含飴弄孫」就是她最舒壓的良藥，在外工作無論多累，只要回到家中，看到可愛的小孫子對她笑，所有的壓力就會瞬間釋放，孩子天真無邪與單純的笑容，是她工作上最大的動力，Amanda有3個兒子，分別也有3位媳婦，過往與婆婆的相處，好在有個很好的婆婆，願意支持與包容她，現今自己成為婆婆的身分與媳婦的相處，自己的心境也在轉換調適學習，用年輕人的方式去溝通相處，也希望自己能和媳婦像朋友般的自在沒有壓力。

Amanda有台灣女性堅韌不拔的毅力與特質，凡事親力親為不多計較，106年初，桃園市文化局局長莊秀美，盼能推廣桃園在地藝術文化產業化，Amanda遂創立了桃園市文化產業協會，並擔任創會會長，這段期間辦了35場的藝術人文及儒道孔孟講座等相關活動，得到極佳回響。

106年底因緣際會下，Amanda接掌了台灣服飾設計師協會理事長，特邀我擔任副理事長暨執行長，希望能藉由我在時尚設計領域多年的經驗及影響力，能一起將時尚、設計高度拉高，Amanda也因長時間接觸及喜愛藝術，盼能將時尚設計與藝術文化並列，嘗試找出台灣DNA，重新再定位。

Amanda覺得有義務貢獻30年的紡織經歷，建立設計師服務平台，上、中，下游廠商資源整合，讓年輕新銳設計師有機會走出國際，國際時裝周不再缺席，並協助政府單位推動時尚展演活動，盼台灣紡織業與服飾設計業能夠長遠的繼續傳承走下去。

盼台新秀耀眼國際

「台灣服飾設計師協會」是台灣時尚界最佳服務平台，除了竭盡全力地為所有的設計師服務，亦協助政府推動台灣的時尚活動，我們將帶領新生代的設計師走向國際，同時我們在國際的時裝周再也不會缺席。而上月22日在君悅飯店舉辦的「愛。時尚」晚宴，不僅僅讓嘉賓看到台灣傑出設計師作品，更重要的是透過這場盛宴讓大家知道「時尚可以是一種產業」，這個產業也會形成一股台灣的未來力量，象徵台灣年輕人設計的態度。

Amanda很感謝生命中的貴人，包括桃園市文化局莊秀美局長、台灣服飾設計師協會榮譽理事長林國基老師、輔大織品服裝學院院長蔡淑梨教授，最最感謝協會最美麗、最辛苦、執行力最強的時尚CEO、同時也是協會副理事長及執行長的我。協會的宗旨「提升設計，創造內需」，我跟Amanda一定會貫徹到底。（完整採訪內容，請上樂時尚網站www.styletc.com）

(中國時報)