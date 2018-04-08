李添財李玉鼎

金車噶瑪蘭首席調酒師張郁嵐出席英國WWA頒獎典禮，上台授頒2018WWA「最佳單一桶單一麥芽威士忌」金牌。圖片提供金車噶瑪蘭

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中國時報
報導王儒哲
金車集團董事長李添財與總經理李玉鼎獲頒2018WWA威士忌名人堂殊榮，總經理李玉鼎出席WWA頒獎晚宴代表授獎。圖片提供金車噶瑪蘭
噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒，建議售價3500元。圖片提供金車噶瑪蘭

英國時間2018年3月22日晚上，業界最具指標性的世界威士忌競賽（World Whiskies Awards，WWA）於倫敦舉辦頒獎晚宴，除了威士忌酒款的獎項外，同時公布並頒發屬於威士忌產業中傑出人士的最高殊榮─威士忌名人堂（Hall of Fame）！金車噶瑪蘭董事長李添財與總經理李玉鼎以創建金車噶瑪蘭品牌與其威士忌酒廠，讓台灣晉升為全球威士忌主要產區之一，為世界威士忌地圖開啟新頁，深具貢獻與影響力，成為全球第一對共同獲獎的華人父子檔。

威士忌名人堂是世界威士忌競賽自2004年開始，專為威士忌產業界傑出人士所設立之最高榮譽，每年僅頒發給2、3位對威士忌產業具有重大貢獻與影響力的領導人、調酒師或品牌大使等，目前全球僅有40多位獲獎者，以往獲獎者以歐、美人士為主，金車噶瑪蘭董事長李添財與總經理李玉鼎成為WWA威士忌名人堂創辦以來，首度獲選的華人父子檔！這是華人第一次，也是首次由父子檔一同獲得。

金車噶瑪蘭創辦人、董事長李添財表示：「擁有台灣人自己的威士忌酒廠一直是我的夢想之一，台灣在2002年加入WTO後，開放酒廠民營化，這個夢想終於能夠邁出第一步，而現在，噶瑪蘭威士忌在持續堅持與不斷挑戰下，受到國際高度肯定，台灣也有屬於自己的優質威士忌酒廠！我感到很踏實也很開心。」

金車噶瑪蘭總經理李玉鼎於WWA頒獎晚宴上發表感謝詞：「身為第一家在台灣釀造的威士忌酒廠，噶瑪蘭至今已經上市10年，我們跨出百年事業的第一個10年，未來還有很長遠的路要走。一路走來非常謝謝各位業界前輩、專家們及消費者的支持與肯定，更要深深感謝噶瑪蘭團隊以及前顧問Dr. Jim Swan，如果沒有他們就沒有噶瑪蘭！我與我父親會把這份榮耀深深記在心裡，並化為加速前進的動力，繼續努力！」

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)

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