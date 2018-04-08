百達翡麗女性計時碼表新風貌

2018年04月08日 01:13 中國時報 報導魏嘉虹

百達翡麗於2009年專為女士推出一款腕上計時碼表，連同一枚經典計時秒機芯（導柱輪、橫向離合器及人手上弦）獨家問世，機芯全由百達翡麗內部一手製造。腕表名字亦傳達女士專屬時計的訊息：編號7071 Ladies First計時碼表，及至2016年為止。

這款計時碼表備受眼光敏銳的女士渴求。現在，這間鐘表製造商為上述時計換上嶄新面貌，令旗下複雜功能女裝腕表系列更添豐富。墊子形表殼現換上玫瑰金圓形表殼，典雅不凡，直徑38豪米，表環鑲有72顆鑽石。流利設計恆久長青，精巧細節處處流露懷舊味道，例如添上凹槽的表耳，弧線有致；圓形計時秒按鈕表面由人手添上交錯飾紋，以及微拱的寶石玻璃「盒狀」鏡面等。

銀調乳白色的表面，集當代與古典美感於一身，展示寶璣式玫瑰金精雕時針與分針，表面讀時布局十分清晰。編號7150／250R-001新款時計備有脈搏計刻度，誠向昔日經典計時碼表致意，可以量度出表主活躍生活節拍或稍高心率這種功能。

小巧表殼內藏CH 29-535 PS機芯，備有30分鐘瞬跳計算器，如此經典結構融合6項專利革新設計。機芯加工細節多不勝數，在盒狀寶石玻璃底蓋下盡飽無遺。表殼底蓋更稍加削角，與表側輪廓呼應。

編號7150／250R-001新款時計，是屬於百達翡麗女裝時計系列中唯一的計時碼表款式。腕表搭配亮麗貂灰色鱷魚皮表帶，由玫瑰金針扣固定，表扣上27顆鑽石光芒悅目。

(中國時報)