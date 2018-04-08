省水掛帥燦坤設標章認證專區

2018年04月08日 01:13 中國時報 報導王儒哲

經濟部水利署發布自4月1日起，洗衣機與馬桶須具備省水標章才能於通路販售。燦坤善盡企業社會責任並配合政府政策，在全台300家門市皆設置省水標章產品專賣區，鼓勵消費者購買省水洗衣機，從去年10月至今，燦坤光是金級省水洗衣機的滲透率即高達8成，可見消費者對省水意識的提升。

即日起至4月9日，燦坤「我的節能宣言」活動除針對節能又省水的洗衣機推出滿2萬元送市價1500元無線熨斗，亦推出買除塵蟎吸塵器送風扇或醫用口罩的滿額贈活動。具備金級省水標章又能99％防黴除菌的HITACHI 17公斤躍動變頻洗衣機SF170XBVSS（星燦銀）市價2萬4190元，會員價2萬3190元，再送市價1500元的EUPA禮盒式無線熨斗TSK-7423BCV；Dyson V8 SV10 Absolute＋無線吸塵器市價2萬5900元，會員價2萬2900元。享30期0利率，送市價2700元聲寶14吋DC直流馬達桌立扇。

燦坤協理林彩莉表示，省水洗衣機按照省水強度分「金級」、「普級」省水標章，光是省水洗衣機一年就能省下非省水洗衣機一半的水費。燦坤在去年10月起積極推動下，金級與普級省水標章洗衣機已經從過往銷售占比的3：7，逆轉為8：2，滲透率已逾8成，預計在明年年初將省水洗衣機全面金級化。

(中國時報)