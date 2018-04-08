2018年04月08日 01:13 中國時報 周子傑 報導

藏在Sidebar酒吧之內，有一間宛如琴酒博物館的Speakeasy琴酒吧。攝影林晉加

「無以酩狀」琴酒部落客、Sidebar酒吧主理人Soso。攝影林晉加

日本琴酒推薦Wabi Gin和美人 ■將燒酎的傳統蒸餾技術，結合在地多樣性風味的日本琴酒代表。「Wabi Gin和美人」琴酒所蒸餾的9種風味質材，全都取自鹿兒島當地，如金柑、柚子、綠茶、檸檬、月桃葉、紫蘇及生薑等，宛如收納了一整座鹿兒島花園。攝影林晉加

AWA Gin ■耗時兩年研發、於去年推出的AWA Gin，不只是四國首支在地蒸餾的琴酒，也是座落德島的日新酒造第一號琴酒作品。它最大特色在於百分之百使用日本原料來打造琴酒，就連最重要的杜松子亦然，只可惜目前產量稀少。攝影林晉加

日本琴酒調出絕佳風味「和美人．武藏」琴通寧（Gin Tonic）材料‧Wabi Gin Juniper Strength 45ml‧Fever Tree India Tonic 120ml作法取長飲杯倒入材料之後輕輕攪拌，再加入適量冰塊即可攝影林晉加

「油津吟」琴費茲（Gin Fizz）材料‧Yuzu Gin 45ml‧檸檬汁15ml‧糖漿12.5ml‧蘇打水45ml作法將上述材料冰鎮搖勻後，倒入盛滿冰塊的長飲杯，再補進45毫升的蘇打水稍加攪拌，最後再以蘋果乾點綴攝影林晉加

「Ki No Tea季の茶」 長者態度（Elder Fashioned）材料‧Ki No Tea 50ml‧St. Germain Elder Flower Liquer 7.5ml‧Peach Bitter 1dash作法將材料冰鎮攪拌之後，倒入裝有大顆冰塊的短杯內，並再以紫蘇葉點綴攝影林晉加

在「工藝蒸餾」風潮引領之下，日本琴酒細膩圓潤的特殊風味，逐漸成為酒迷心目中對日本美好依戀與想像的必備感官鎖鑰。

以美國及英國為首的西方，在過去10年掀起了一陣「工藝蒸餾」風潮。它一面大力振奮強調「獨立」、「手藝」及「在地化」的蒸餾業（尤其是那些規模不大的小型或微型蒸餾廠），同時積極為自家產品注入絕無僅有的風格特色，讓「愈在地化，愈國際化」的特質，於全球化浪潮下成為顯學。琴酒，論深度雖比不上須經桶陳的威士忌、白蘭地或蘭姆酒，卻憑藉風土鮮明的草本植物，以及具備高辨識度的地域香氣，是這一波從英美延燒到歐陸及日本的工藝蒸餾潮流之中，最具在地特色的風格旗手。

風格勝過原始產地

製作琴酒，是於中性烈酒（以穀物或蔬果蒸餾而成的無色烈酒）之中以浸漬或再蒸餾手段添加多層次風味，是一講究風格勝過原始產地的酒款。只要在蒸餾過程中堆疊出杜松子及草本植物的風味，即為占琴酒最大宗的「London Dry型」琴酒，與是否在倫敦生產全然無關。

這項特點鼓勵了世界各地的酒廠，以手邊易於取得的中性烈酒，再注入本地特殊草本植物的風味，打造出十足在地化、充滿地域故事性的琴酒。

隨著現代蒸餾設備及技術之進步，以及「工藝蒸餾」運動的推波助瀾，這股風潮終於在兩、三年前吹到了亞洲，得力於本地興盛且自成一格蒸餾文化的日本，是其中發展得最快、且穩定之處。

日本琴酒講究在地味

「日本琴酒發展雖早，且不乏有國際大廠如英人琴酒Beefeater 24，率先將日本元素放入琴酒之中，但直到2016年底發表的『季の美』琴酒之後，日本琴酒風潮才算正式浮上檯面」。身兼「無以酩狀」琴酒部落客、Sidebar酒吧主理人的Soso如此說道。

嚴格來說，由「一番公司（Number One Drinks Company）」所生產的「季の美」琴酒並非日本原創，背後其實有積極推動日本威士忌文化的英國人身影，但添加大量日本元素（如柚子、玉露、山椒及紫蘇）的它，當初便是以京都為中心發想的一款日本琴酒。如同川端康成在《古都》裡的描繪，自豪於日本百年手工技藝傳承的京都人，向來以品味講究著稱，能夠造出一款取悅刁鑽如他的琴酒，工藝想必能讓世界心悅誠服。

依祭典推限定琴酒

去年是日本琴酒發展最迅猛的一年，除了當地威士忌大廠Suntory及Nikka相繼推出帶有櫻花風味的「Roku」以及添加蘋果香氣的「Coffey」琴酒，許多主產燒酎或泡盛的酒造也紛紛加入行列，迄今已有14間酒廠投產日本琴酒，且除北海道之外，從東北的宮城到南端的沖繩皆見蹤影。Soso分析，除了中性烈酒能就地取得（如燒酎及泡盛；威士忌酒廠也有生產穀物烈酒）之外，民族性格強烈的日本，對於「在地風土」本就講究，且在日本元素之應用，較國外酒廠來說更加嚴謹。

風味，並非日本琴酒唯一能表現出的在地特色。除了擅長聯名之外（如「季の美」曾與京都當地創立近400年的唐紙工坊「雲母唐長（Kira Karacho）」合推限量款琴酒；或為日本調酒大師如毛利先生及「Ueno桑」上野秀嗣推出適合調製Gin Martini及White Lady的專門琴酒），愈來愈多酒廠會為當地祭典推出限定琴酒。

而這些並未要以風味取勝，產量也僅有幾百瓶之譜的琴酒，主打的是在地特色與文化記憶，與日本向來給人獨樹一格之民族印象相符。

初嘗者可加冰塊純飲

日本琴酒於盲飲時，便能輕易嘗到柚子、山椒、煎茶、紫蘇及米的香氣，無論是口感與香氣皆較一般琴酒細緻而圓潤。Soso建議，初嘗者不妨先加冰塊純飲，或從簡單的調酒如「琴通寧（Gin Tonic）」入門，除了較好品嘗日本琴酒的特殊風味之外，飲用方式也貼近燒酎及泡盛的喝法，符合酒造於構思琴酒的精神想像。

為凸顯日本元素及風味，Soso示範三款以日本琴酒調製、好喝且平易近人的調酒，分別是以「Wa Bi Gin Juniper Strength和美人．武藏」調製的琴通寧、以「油津吟」調製的「琴費茲（Gin Fizz）」，及以「季の美」旗下另一款限定琴酒「Ki No Tea季の茶」為基底調製的「長者態度（Elder Fashioned）」。

「油津吟」喝進柚子香

「和美人．武藏」是本坊酒造去年底推出的一款本格派琴酒，其特殊之處在於獨尊杜松子的草本風味。

它的酒精濃度較高（50％），但在純飲時酒體並不厚重且刺激，依舊走日本琴酒圓潤的風格，調成琴湯尼之後愈顯杜松子香氣，並帶有淡淡木質調，整體感覺剛中帶柔，非常適合喜愛杜松子味道的本格派琴酒迷，同時破除了日本琴酒「風味果汁」的刻板印象。

同樣在去年推出的「油津吟」（日文音近「柚子琴」，亦是命名由來），是京屋酒造的驚豔之作。

除了柚子的清香之外，它還納入黃瓜、檸檬、日向夏（柑橘類水果）及芫荽的風味，都讓這杯琴費茲喝來就像一杯清爽無比，香氣卻又細膩豐富的柚子汽水。

Soso為凸顯煎茶在日本琴酒中的特殊風味，特別選了「季の美」與宇治地區歷史悠久的老茶廠合作，具有獨特綠茶風味的「Ki No Tea季の茶」來調製長者態度，不僅喝得到玉露的鮮香（Umami），且能隨著大冰塊慢慢消融、酒精催化之下淺嘗碾茶的細膩滋味。

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(中國時報)