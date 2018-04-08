桃園農博會捉住最美一刻

2018年04月08日 01:13 中國時報 報導張羽萱

2018桃園農業博覽會即起至5月13日熱鬧展開，以「循環經濟」、「地景藝術」、「綠色生活」、「科技農業」4大核心價值，打造6大專區、25個展館，內容多元豐富，也非常適合拍照打卡。

4月1日桃園市政府Instagram（IG）帳號正式啟用，即起至5月8日，一共5周舉辦「#tourto桃園農博攝影比賽」，邀請專業攝影師參與評選，每周選出20件攝影作品，獲選照片將刊登於桃園市政府IG，並獲得驚喜的神祕小禮物，歡迎大家來農博拍美照。

展館各擁特色

2018桃園農業博覽會每個展館設計各具特色，如大型錦鯉的入口意象、「鼓勵好室」的綠色溫室、「國際友好」的荷蘭風車、可愛動物的「快樂牧場」、科技4.0全新概念的「綠色方舟」、如療癒花園般的「溫室饗宴」，還有在園區內設置各種大大小小的裝置藝術品，像是「夏禾風」的8座裝置藝術，還有「茶香庄」的大型珍珠奶茶、「氣象殿堂」的可愛指標等，隨處都是拍照好景點。

（桃園市政府廣告）

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IG攝影比賽小資訊

★歡迎按照以下幾個步驟參加攝影比賽

1.追蹤桃園市政府IG帳號：taoyuan_city

2.拍攝2018桃園農業博覽會美照，上傳至本人之IG帳號，本人帳號須設定為公開

3.在貼文中加入指定標籤「#tourto桃園農博」，完成以上簡單的3個步驟即可完成參賽報名。

(中國時報)