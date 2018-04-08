2018年04月08日 01:13 中國時報 報導楊閔惠

頂新和德文教基金會自1997年設立，迄今超過20年，長期投入各項慈善公益項目服務，在台灣撒下許多善愛種子。自今年開始，頂新和德文教基金會希望聚焦集團的關鍵能力，以飲食為經、以公益為緯，攜手「30TRUST魏氏兄弟公益專款」共同設立慈善公益捐助辦法，每年3月、9月共徵選2次，期望透過定期捐贈及實質的支持能量，成就全台灣公益團體創新成長與茁壯的力量。

頂新和德文教基金會傳承創辦人魏和德先生熱愛家鄉、關心教育之德風，20多年來積極投入教育、社福和推廣文化的腳步不曾停歇，但仍深感為這塊土地做的不足，基金會為持續提供弱勢族群優質服務，啟發民眾善與愛的能量，並建構友好、互信、向善的社會。因此自今年起設立「慈善公益捐助辦法」，希望能夠從家鄉出發傳善，讓全台灣有需要之非營利公益組織，於台灣成立3年以上、近2年，每年年度經費支出超過新台幣500萬元，都能提出申請計畫。

頂新和德文教基金會表示，集團長期經營食品相關領域，因此本次徵選中若是與「食公益」服務方案相關，例如食相關領域的創新發展、弱勢群體基本生存飲食需求、飲食相關知識、技能學習、人才培育，或飲食相關經濟產業發展等，本基金會將優先捐助，希望為台灣食公益的慈善關懷共同努力。

首屆頂新和德文教基金會慈善公益捐助上半年徵選，自即日起至2018年4月30日止受理報名，捐助補助金額視申請計畫內容核定。

下載及申請文件，請至活動網址或電洽頂新和德文教基金會（04）822-1166～118劉小姐。頂新和德文教基金會捐贈辦法網址：www.hedefoundation.org.

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(中國時報)