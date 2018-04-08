山崎賢人頂粉紅髮施超能力

山崎賢人（左）在電影裡戴上粉紅色的假髮逗笑片場同仁。

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中國時報
報導溫博鈞
齊木楠雄的造型堪稱山崎賢人從影以來最大的「災難」。

《齊木楠雄的災難》是原作麻生周一在《週刊少年 Jump》連載，暢銷突破600萬冊的超人氣漫畫改編。由《瘋狂假面》、《銀魂》導演福田雄一操刀，山崎賢人飾演漫畫主人公齊木楠雄，他是個擁有超能力的15歲高中生，有「漫改王子」之稱的山崎賢人無論飾演什麼角色也毫無違和。女主角則是有「千年難得一見美少女」稱號的橋本環奈，結合《銀魂》班底吉澤亮及新井浩文等眾偶像，一起拋開偶包，搞笑演出。本片將於20日在台上映。

導演福田雄一本身就是《齊木楠雄的災難》漫畫的粉絲，當他興起把這部漫畫改編成真人電影時，太太突然說：「那個山崎賢人很帥耶，找他來演如何？」太座的一句話成了山崎賢人飾演本片的契機。

齊木楠雄是天生粉紅頭髮的高中生，一出生就擁有心靈感應、念力、透視、預知、瞬間移動、千里眼等超能力，但這些令人稱羨的超能力，對他而言卻是「招致不幸」的元凶。電影超值預售套票即將於博客來售票網開賣，凡購買雙人套票即贈東立出版社提供之「原著漫畫第一冊」乙本，贈品以實物為準，數量有限，售完為止。更多電影與贈獎訊息請上天馬行空官網：www.skydigient.com，或天馬行空粉絲團查詢。

(中國時報)

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