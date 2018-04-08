北海福座園林化四季皆美

園區內的櫻花逐漸繁茂，成為最新的賞櫻景點。

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中國時報
報導鄧盛宇

位於三芝區的北海福座，可以眺望觀音山，欣賞北海美景，又有大屯溪流經，賦予寶塔精彩豐富的絕姿風景，開園以來，就以地理風水絕佳的名聲稱著。擁抱了無與倫比的地理位置，寶塔園區內的景觀規畫也不容小覷，設計之初，就有墓地「公園化」的構想，讓每座墓園擁有各自的綠樹景色，不但是墓園公園化的先驅，也引領風潮至今。

隨著開園時光荏苒，園區內的風景更加精緻，種植了櫻花樹、茄苳樹、紫藤、榕樹、松柏、台灣欒樹等林蔭叢叢，配上滿飾的綠茵，讓前來的家屬除了能在寶塔內遠眺大自然美景，也能在園區內群樹環繞下踱步，享受山上片刻的寧靜，還能到沿溪櫻花步道上走走，感受春櫻絢麗的風姿。而秋天的台灣欒樹以黃黃紅紅斑斕的色彩妝點園區，停車場中的百年茄苳，全年英姿煥發，吸引許多專程上山賞樹的遊客。這些不同風格的綠葉，襯托出園區四季不同的風景。

為了迎接即將屆臨的30周年，北海福座的園區景觀將升級至園林化，預計會以中式園林造景的風格，增添樹林，加入疊石、理水的元素，再栽植四季盛綻的花卉，並且以巧思布置近遠不同視野的景觀，讓入園觀賞者可以一次欣賞不同景深的景致。喜歡賞樹觀景的民眾，不妨前往造訪一探究竟。

(中國時報)

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