何俊賢〈度咕屋〉用極簡呼應自然

2018年04月08日 01:13 中國時報 報導林倞煌

何俊賢帶領石碇和平國小師生製作的「和平巨龍」可食地景。（何俊賢提供）

自從位於金山區海岸邊，形似兩隻海龜的〈度咕屋〉，在第1屆「綠建築」競賽中脫穎而出獲得首獎後，似乎讓何俊賢老師的藝術家基因和滿懷的環保意識得到解放，經過創作〈度咕屋〉的經驗，讓何俊賢對「自然」、「極簡」的生活，有了更深的體驗。

與蟲魚鳥獸共處，和山水日月對話，慢慢的讓何俊賢融入這塊土地。身體的勞動換來的不是四肢痠痛，而是流汗耕耘後的舒暢和快樂。每當何俊賢在〈度咕屋〉中談起設計緣起時，聽眾們彷彿就像進入魔幻世界的小孩一樣，深深的被吸引住。他說，廢棄的浮球可以是花器、燈罩，廢五金、舊木料變成建材，保麗龍箱成了環保花盆，還可以種菜，甚至可長達兩個月毋需澆水，「化腐朽為神奇」已不足以形容〈度咕屋〉的奇妙之處。

象徵人與大地和諧共處

會呼吸的〈度咕屋〉讓人有舒適寧靜的感覺，處處都是巧思，就算是在冬雨綿綿，10℃左右的低溫下，〈度咕屋〉裡沒有絲毫寒意。何俊賢說，「DO GOOD」是〈度咕屋〉的原名。當初希望能為自然環境做些好事，也在淨灘之餘能夠稍事休息而建造的〈度咕屋〉，現在不僅僅是金山海岸的景觀地標，更是人與大地能夠和諧共處的象徵。他說能彎下腰來撿一片地上的垃圾，比起滿口政見還要有力量，他衷心希望人們善待身邊的一草一木，不要破壞自然環境，才是體現真正的環保精神。

這些年來，集「海洋工程專家」、「綠建築達人」、「景觀藝術家」、「環保發明家」等多重身分於一身。退休後的何俊賢反而更忙碌，不僅透過講座宣揚環保理念，推廣城市糧倉、城市農園，也到各小學校園，指導小學生建立環保農場、以回收資材創作校園意象景觀，將環保意識向下扎根與農事教育結合，讓學生懂得惜福，親近土地，為環保教育埋下種子，為孩子留下一片真正的樂土。

值得一提是，何俊賢帶領石碇和平國小師生以回收物再利用做成免澆水植栽箱，打造50公尺「和平巨龍」，21日校慶中揭幕使用。

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(中國時報)