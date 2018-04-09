菊接府祕書長 兵分三路勤王

2018年04月09日 01:21 中國時報 李義 、 林宏聰 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

陳菊三路人馬勤王

歷經2個月的徵詢折衝，總統府祕書長人事案終於塵埃落定，蔡英文總統接受政論節目專訪時，證實4月11日召開記者會宣布高雄市長陳菊接任總統府祕書長人事案，高市府隨後也發布新聞表示，戰士沒有選擇戰場的權利，陳菊決定承擔並將襄助總統綜理政務，推動民進黨政府的改革價值與工作。府方表示，陳菊預計將等總統21日出訪非洲友邦返國後，才會正式上任。

嫡系部隊就位 搶救低迷政局

挾高雄政績輔選蔡英文登上總統大位的陳菊，在政局低迷不振之際決定北上勤王，嫡系部隊也已先後兵分三路勤王。

一路隨她入府襄贊總統，人員包括高市府研考會主委劉進興及副祕書長游尚儒，劉進興是台灣科大化工系教授，曾任民進黨不分區立委、勞委會顧問，對勞工事務熟悉，是陳菊倚重的幕僚，他也是力排眾議，以「一生懸命，不忘初衷」勸進陳菊入府的的關鍵人物，可能接任總統府副祕書長協助陳菊。一路受栽培重用的游尚儒，則會擔任祕書長辦公室主任。

左右手留守高市 襄助陳其邁

另一路則早已陸續開拔進京，包括最早的衛福部政次何啟功、教育部政次蔡清華，近則有勞動部長許銘春，接著經發局長曾文生也將北上接經濟部政次。

至於另路主力部隊，陳菊則留下左右手副市長許立明、史哲等人留守高市府，協助陳其邁選市長及議會席次拚過半的任務。

據悉，總統與陳菊間早已達成默契，在出訪史瓦濟蘭前敲定祕書長人事案，只是什麼時間宣布，關鍵點在於陳菊要如何對市民說明未能做滿，尤其，近1年多來，台中市人口增加擠下高雄市成為全台第二大城、高雄經濟低迷不振備受質疑等問題，如何留下完美句點成為關鍵因素。

蔡陳早有默契 尋求完美句點

全台僅見最大災難高雄氣爆處理告一段落的象徵性建物公共藝術地標落成，或是繼華邦電3350億投資案後更大的投資案做為陳菊高雄執政句點，在內部引起熱烈討論。

隨著，亞洲最大的線上音樂媒體KKBOX集團決定進駐高雄流行音樂中心大鯨魚表演館，雙方在3月底完成所有行政程序，確定9日上午由高雄市長陳菊親自完成簽約儀式，總統蔡英文也決定在簽約後宣布祕書長人事案。

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜9日上午遷戶籍到林園區並將宣布參選高市長，他揶揄陳菊「任期最後沒把低迷的高雄經濟救起來」，他呼籲陳菊到了中央發揮影響力，多爭取企業來高雄投資，「別換了位子就換了腦袋」。

(中國時報)