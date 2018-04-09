菊系北上 邁派可望變大漢

2018年04月09日 01:21 中國時報 林宏聰 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

陳其邁雖贏得黨內高雄市長初選，但在陳菊霸氣光環下，競選動員難免綁手綁腳，如今陳菊確定接任總統府祕書長，菊系揮軍北上，邁派將全面接管高雄，派系板塊勢必移轉，外界評估，下周展開的全國黨代表選舉將是值得觀察的角力戰場。

陳其邁在市長初選強勢勝出後，親自拜訪花媽縫補關係，並與其他競爭者大和解，日前陳菊與他更在市政顧問餐會上相擁象徵團結，看似菊系全力輔選，但基層樁腳坦言，只要菊姐在高雄一天，陳其邁就得瞻前顧後，「永遠『大漢』不起來！」

民進黨全國黨代表選舉將於16日至20日領表登記，熟悉民進黨內部文化的人士說，全代會競選一切回歸派系，過去幾年菊系占盡上風，與謝系也有某種程度合作，然而基層預期陳其邁勢力將起，邁派可望整合三立董事長林崑海的「海派」、以及台鹽董座陳啟昱、高市副議長蔡昌達、前高市水利會長李清福等人所代表的派系，新共主態勢已然成形。

不過，菊系在地經營12年，也不是省油的燈，年底議員選舉除了陳菊6位嫡系子弟兵組成新一代「六小福」，力拚6席全壘打之外，逐一分析下屆選情相對穩定的34名綠營議員，親菊系的就有15位左右，穩住實力。

下屆議長選舉也是外界關注的風向球，據了解，劉世芳對外宣布退出市長初選前，先在陳菊官邸與基層樁腳開會告知，當時陳菊即定調轉向搶攻議員席次，並指示力挺現任議長康裕成，讓康成為直轄市階段、1998年至今第一位連任的高雄市議長，未來若陳其邁順利當選市長，與掌握議會的菊系如何競合，恐怕還得多傷點腦筋。

(中國時報)