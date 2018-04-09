新聞透視—鐵三角能否齊心 考驗蔡賴菊

2018年04月09日 01:21 中國時報 崔慈悌

陳菊接任總統府祕書長，正式宣告「蔡賴菊」三巨頭共治時代來臨，未來無論黨務還是政務，都不再是小英說了算，中央施政必須考量地方感受，而陳菊也將在蔡英文與賴清德之間居中協調，防止賴暴衝，必要時，出手化解黨內對蔡英文的不滿。

蔡英文執政將近滿2年，她與首任閣揆林全具革命情感，「英全合體」黨政一把抓，儘管當初推動一例一休等政策，綠營地方執政首長一再反應基層不滿，但在蔡英文強烈意志下，硬是如期三讀通過法案，直到林全下台，賴揆上任才完成修改。

這樣的情況，在賴清德接任行政院長後有了改變，賴個性敢言敢衝，卻也容易暴衝，去年9月甫上台不久，在立法院備詢時就表明，自己是「主張台獨的政治工作者」，引起美、陸高度關注。蔡英文在接受媒體專訪時，談及她和賴曾有過討論，她無法規定行政院長一定要講什麼，但相信賴清德「知道分際和整體政策走向」。未料，從9月迄今，賴清德在兩岸議題上的表現，依舊頑固，無助於兩岸關係的改善。

蔡英文任命民進黨「大姐大」的陳菊擔任府祕書長，除了黨內的高輩份外，也是看中她調和鼎鼐的功力，雖然同屬新潮流，但相較於賴清德，陳菊的沉穩和豐富的行政資歷，應可協助蔡「鎮住」各派系，並可在蔡、賴之間做為緩衝，但不可諱言，未來黨政的重要決策，都得三人共商。

為了爭取2020年連任，蔡英文請出陳菊這張王牌，第一戰就是即將到來的年底地方選舉，陳菊日前提醒台北市長提名應尊重地方基層的聲音，若再支持柯文哲恐引起強烈反彈，蔡英文則在勝選戰略下，主張支持柯文哲。三人共治，真的可以齊心？會不會又製造出更大的嫌隙？很快就能見分曉。

(中國時報)