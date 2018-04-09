吳子嘉批賴清德「兩岸麻煩製造者」

2018年04月09日 01:21 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德多次主張台獨，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，賴的做法不僅讓兩岸從冰封掉入高度不穩定的險境，更徹底終結蔡英文總統「維持現狀」的兩岸政策。他說，賴揆缺乏謀略卻暴虎馮河，製造衝突卻無人獲利，滿足個人口舌之快，賠上兩岸和平穩定，「毫無疑問，他確定成為破壞現狀的新麻煩製造者」。

賴清德接閣揆後曾3度在國會自稱台獨工作者，日前提到「台灣是主權獨立國家」時省略「她的名字叫中華民國」，上周錄影向日本行銷台南時也自稱「我是台灣行政院院長」，再度刻意突顯台獨立場。吳子嘉說，「難道賴清德不曉得整個國家，都必須為他這些話共同承擔後果？」

吳子嘉表示，可以理解賴清德為鞏固台獨基本盤、提升政治能量，才會說這些話，但事先難道不該預判陸方會有哪些反應？我方該如何回應？他強調，衝突的目的不該是製造更多衝突，如果破壞之後卻沒有能力收拾善後，任由兩岸僵局雪上加霜，等於暴露賴清德只會暴衝，不具備處理兩岸問題的能力。

吳子嘉進一步說，從制度面來看，兩岸國防外交雖屬總統職權，但閣揆在國會備詢時，國民黨立委為搏版面，一再鎖定「台獨」議題挑逗賴清德，賴雖是被動，但似也樂此不疲。問題是，這無疑直接衝撞總統職權、挑戰蔡英文總統「維持現狀」政策，宣告徹底結束蔡英文的兩岸政策。

若以兩岸及國際關係來看，吳子嘉說，北京完成19大換屆，必然會有新作為，兩岸不排除有新契機。同時，陸美貿易大戰開打，台灣變成被施壓與利用的角色，挑戰與際遇並存；而陸美朝韓的和平契機，牽動美國打台灣牌的需求產生新變化，台灣被利用的程度也跟著調整。

他說，當前兩岸國際情勢複雜萬變，台灣對外的反應，必然得全盤考量再提完整論述；結果賴清德卻只簡化成「台獨」兩個字，「說賴清德無知可能太過，但對兩岸國際問題是既不成熟，知識也不足」。

吳子嘉呼籲，蔡政府必須讓對岸及國際盟友相信台灣當局可被信賴，不能再讓罔顧現實、不知輕重的賴清德逞匹夫之勇，「無傷人之力，卻露傷人之心，國之危也！」

(中國時報)