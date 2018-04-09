新聞幕後—小妹求援 觸動菊姐心中最軟那一塊

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中國時報

高雄市長陳菊從全力輔選劉世芳拚市長初選，到《心內話》一書致選情一夕翻盤，處境與心境的轉折，已非她個人能掌握，她無從選擇，最終只有點頭接下總統府祕書長，為延續民進黨執政再挑重擔，也騰出空間，給接棒的陳其邁有更大的揮灑空間。

總統府祕書長雖非在生涯規畫，總統蔡英文直接熱線詢問陳菊，盼菊姐入府襄贊，已成為綠營公共財的陳菊，深知茲事體大，個人何去何從已非自己能決定，於是交由新系與菊系共同討論。

這段論戰時間從春節前延至春節後，幾乎是人人皆曰不可，認為是因看壞2018選情而綁住陳菊共同承擔結果，直到數十年交情的劉進興以大局為重勸進，觸動陳菊心中最軟的那一塊，陳菊才鬆動。

同時，民進黨市長初選結果出爐，高雄市形成2個太陽，一個是夕陽無限好，一個是旭日東升，人情冷暖，陳菊也知道曲終人散時刻已到，襄助總統小妹延續綠色執政的使命感也鞭策著她責無旁貸。

那段期間，反對入府的聲浪仍不曾停止，令陳菊陷入天人交戰，呈現拉鋸局面，親近菊姐的核心人士感嘆「該說的都說了，最後就由菊姐自己決定了」。

而府方憂心勸退聲浪影響陳菊，尊重陳菊大姐大身分，也不敢冒然宣布人事案，僅能透過媒體放消息聲聲催。

訪美演說之後，陳菊是繼以近百萬得票的歷史紀錄後，再登人生高峰，人生至此夫復何求。返台後，輕車簡從，未帶任何幕僚唯有隨扈跟隨，到總統官邸報告，同時也敲定了總統出訪史瓦濟蘭前上任的時間點。

回顧來時路，大概也只能用「上台靠機會，下台靠智慧」來形容這一路的轉折，小英在2018選情看壞的時機，用陳菊一手催生最愛的民進黨觸動了菊姐最敏感的神經，達到延攬入府的目的；而陳菊也看清了大勢所趨，也用智慧回應了她最心疼的總統小妹求援。

(中國時報)

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