新北選輸 黨主席閣揆要下台

2018年04月09日 01:21 中國時報 曾百村 、 崔慈悌 、 郭建伸 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨擬徵召蘇貞昌戰新北，被力拱參選新北市長的前行政院長游錫堃昨天帶著游系立委登觀音山硬漢嶺，同行立委高志鵬將炮口對準黨中央，明指兼任黨主席的蔡英文總統出手「喬」定新北市長參選人，若民進黨在新北市選輸了，包括黨主席、行政院長都應該辭職下台負責。

另有人選 蔡當面告知游

游錫堃8日透露，7日應蔡英文之邀，前往官邸會談1小時，總統說因為他1月23日就告知不選新北市，所以蔡總統就往「另一個方向規畫」，蔡頻頻對他說「歹勢」，並透露新北市長人選已另有規畫。

游錫堃昨再度表明「不忮不求」，說從頭到尾就沒有要參選新北市，何來退選之說？但他當面建議蔡英文「應多找機會聽新北市過半數議員的不同意見」，蔡英文允諾，將在選舉時成立專案小組，特別幫助議員輔選，讓他感到安慰。

沒有參選 游指何言退選

被問及是否支持蘇貞昌出線？游錫堃則說，並未詢問黨中央如何規畫。但外傳民進黨民調版本，指蘇貞昌會輸侯友宜20％，是否認為蘇貞昌選新北會有贏面？游錫堃仍表示，沒有意見，而對於中央黨部的決策，他都沒有耳聞。

游錫堃昨帶著高志鵬、林淑芬、羅致政、吳琪銘、江永昌等5名民進黨籍立委到觀音山「登高望遠」，游錫堃雖稱自己是「悠遊山林，無所牽掛」，但子弟兵高志鵬一開口就有怒氣！

高志鵬表示，對於民進黨新北市參選人，根據媒體報導，好像黨中央已決定人選，就是要蘇貞昌出馬參選，但就他所知，黨內去年通過的直轄市特別提名條例規定，針對直轄市長人選，若以徵召方式決定，人選必須經過選對會討論，同時送中執會決議。

高志鵬指出，就他所知，選對會根本還沒有討論新北市長人選，外界卻傳得沸沸揚揚，似乎一副已經決定、定於一尊的樣子。

實際上，民進黨發言人吳思瑤上周也重申特別提名條例規定，明指直轄市所徵召的人選，必須經由選對會討論，但人選現在「用喬的」，難免讓外界覺得很奇怪。

誰做決定 就應該要負責

高志鵬認為，黨若要徵召任何人，包括新北市等直轄市在內，「至少」要符合程序，言下之意，對於蔡英文未經由體制及程序，就出手「喬」新北市長一事，有強烈不滿與質疑。

高志鵬也將炮口對準黨中央，「提醒」高層，民進黨本來就有「責任政治」的慣例及傳統，若未來黨中央以徵召方式決定新北市長人選，但之後選輸了，依慣例，黨主席蔡英文甚至連同行政院長賴清德在內，都必須負擔責任，辭職「換人做」，他希望黨中央可以讓黨內同志有討論空間，同時選對會應「審慎評估各方意見」再做決定，因為誰做出決定，誰就該負責。

(中國時報)