蘇貞昌神前說「不選第三次」

2018年04月09日 01:21 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

蘇系綠委吳秉叡退出新北市長選舉後，民進黨到底是誰代表參選，備受關注。代表前總統陳水扁意見的「新勇哥物語」，昨晚重提蘇貞昌於2010年參選台北市長時曾說，蘇貞昌推崇華盛頓可選而不選第三次總統，立下民主典範，代表蘇不會回鍋再選新北市長（台北縣長）。

「新勇哥物語」昨晚發文，勇弟與勇三分別支持游錫堃、蘇貞昌，爭得面紅耳赤。不過勇哥直言，「你們說完了沒？事情哪有那麼複雜！我只問勇弟，民進黨選對會召集人是哪一個派系的？」支持游的勇弟則感嘆「終於知道了！」

選對會召集人林錫耀是新潮流系，扁的暗示十分明顯。

在「新勇哥物語」編號69的發文中，勇三先發表支持蘇貞昌的言論，表示若非師父出馬，為何弟子（吳秉叡）要退讓？且台灣許多轉型正義的措施，都是蘇貞昌任閣揆時的政績；蘇當過2任台北縣長，先出任黨主席，也選過台北市長、副總統，直說蘇較合適。

不過勇弟推祟游錫堃比蘇、謝都還早當行政院長，且若論選情，蘇貞昌參選台北市長時，大輸郝龍斌17萬票、2008年參選副總統時，大輸220萬票，游錫堃選新北市長只輸2萬4528票，「蔡主席只要多跑一趟就當選了，好可惜喔！」

勇三則說，游錫堃還不是輸掉新北市長，蘇貞昌倒是贏過二次台北縣長；勇弟則認為，蔡英文選新北市長輸11萬票可以當總統，游錫堃輸不到2萬5千票，做個新北市長一點也不為過。

勇三還反問，蔡英文年初問游錫堃，是游先說不選；但勇弟反駁，蘇貞昌2010年在台北市保安宮宣布參選台北市長時說，他推崇華盛頓可選而不選第三次總統，立下民主典範，代表他不會回鍋再選新北市長（台北縣長）。

最後勇哥終於現身，表示「你們說完了沒？事情哪有那麼複雜！我只問勇弟，民進黨選對會召集人是哪一個派系的？」

(中國時報)