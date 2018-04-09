民進黨－介入派系之爭 小英留後患

2018年04月09日 01:21 中國時報 周毓翔

民進黨對新北市長的提名，由黨主席蔡英文親自介入解決，2018選戰進行至今，這個轉折，一定為民進黨人深深所記憶！蘇新系與游系正國會的恩怨情仇，絕非黨中央所說「勝選考量」就能解決，正國會立委高志鵬直接開炮要小英為提名負成敗責任，已經明示，貿然介入新潮流與正國會之爭，已埋下民進黨派系相爭的後患之憂。

新北市長的提名攸關蘇系主將與正國會主將之爭，主帥對決，只要出現勝負，必定留下傷痕，如果處理不慎，可能久久難癒。就如同對蘇、游兩人皆有了解的呂秀蓮所說，與其直接徵召，還不如讓這兩尊「千歲」，自己下場去跑跑，看支持度如何，2人還比較服氣。硬是用徵召，勢必都會造成分裂。

蔡英文介入協調，她著重的，雖是以勝選為考量，但一定會被黨內解讀成這是在新潮流與正國會間做抉擇。

儘管在蔡英文協調下，原在花蓮縣已決定由新系許傳盛代表民進黨出征，硬是換為正國會劉曉玫，以示對正國會的禮讓，但從游系子弟兵的反應來看，對黨內徵召蘇貞昌並不服氣，小英就算擺得平參選人，也難擺平派系糾葛。

高志鵬把「炸彈」拋到蔡英文面前，逼著小英認清介入此事，是要拿黨主席位置做賭注，同時，是把新系大將賴清德拉入局，要脅新潮流若按照新系所想的進行新北市布局，最後仍未成功，下次就該把主導權還給正國會。

蘇新與正國會的新仇舊恨，在這次蔡英文介入後，再次全部掀開來，兩派的戰火已明朗化，在賴清德掌政院，陳菊北上接府祕書長，新系執政可謂「一條龍」，正國會豈甘於吞下全部怨氣？可以預見，民進黨將再陷入派系混戰，這將成為蔡英文走向2020年的嚴厲挑戰。

(中國時報)