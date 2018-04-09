新聞透視－陳菊操盤 禮讓柯P恐生變

台北市長選戰民進黨禮讓柯文哲生變，傳陳菊北上將為北市選戰操盤，柯恐難輕鬆選。（季志翔攝）

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中國時報

陳菊確定接任總統府祕書長，首要任務就是解決讓蔡英文頭痛的雙北市長選戰，隨著新北市長人選明朗化，接下來就是最棘手的台北市。雖然外傳民進黨必定禮讓柯文哲，但花媽來了，挾著多次與柯P「北高互槓」的恩怨情仇，加上綠營基層反柯的民意推波助瀾，花媽會怎麼喬？大家都等著看。

面對年底百里侯選戰「期中考」，蔡英文找來陳菊操盤，倚賴的就是她的威望和協調能力。在新北市蘇貞昌、游錫堃徵召大戰中，陳菊傾向與新系交好的蘇貞昌，就連與蘇關係不睦的蔡英文也得「尊重」，意味著雙北市長提名過程，陳菊握有一定的主導權。

新北市態勢漸明，只剩台北市這個燙手山芋，民進黨基層反柯聲浪高漲，高層又找不到強棒出征，無數次沙盤推演，仍找不到「治柯解方」，看著柯文哲「蹺腳捻嘴鬚」，綠營支持者又氣又急，擔憂禮讓已成定局。

如今陳菊掌兵符，對綠營基層是莫大鼓舞，早在正式揮軍北上前，花媽就透過媒體專訪放話，直指柯常隨著藍營踹民進黨，讓她不能信任，若這次再禮讓柯，恐被支持者「打死」，還鼓勵民進黨參選人姚文智全力衝刺，向柯文哲示威意味濃厚。

陳菊過去曾數度與柯文哲隔空交火，先是悠遊卡嗶不進輕軌掀起北高大戰，柯又屢次拿高市「舉債」說嘴，讓陳菊忍不住重炮反擊，兩人交情早被口水沖淡，而梁子是愈結愈深。連柯都有自覺，民進黨祕書長洪耀福一句「別用膝蓋反應」，就是要他別再槓上陳菊。

面對陳菊嗆聲要在民進黨選對會「反映民意」，柯文哲回應「那也才一票」，這話明顯低估了陳菊在黨內的影響力。陳菊作為新系大姊大，面對選舉絕不輕易認輸，更遑論她與柯文哲的恩怨情仇，就是民進黨被柯炮打、養老鼠咬布袋的最佳實例，一旦陳菊出手，柯想輕鬆坐等民進黨禮讓，恐怕不容易。

不過，新系一向會變通，從陳菊愛將劉世芳退出高市選戰可知，一旦評估無勝算，也非不能妥協；民進黨北市選戰布局，不論是出奇招扭轉態勢，或玩禮讓的老把戲皆可，但要陳菊悶不吭聲就拱手讓給她口中「沒有首都市長高度」的柯文哲，恐怕沒那麼容易。花媽一來，台北市長選戰注定波瀾萬丈。

(中國時報)

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