傅崐萁救災重建 滿意度7成

2018年04月09日 01:21 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮震災民意調查

花蓮大地震屆滿2個月，震災發生時花蓮縣長傅崐萁不眠不休在災區穿梭指揮救災，並趕在1個月內把雲翠大樓等倒塌危樓拆除完畢，展現驚人效率，根據旺旺中時媒體集團最新民調，傅崐萁在救災或復原重建的表現滿意度和信心，皆獲7成以上縣民肯定。

旺旺中時民調自4月7日至8日針對花蓮震災調查，成功訪問1428位花蓮縣民，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.6個百分點。

0206花蓮大地震發生當晚，傅崐萁第一時間出現在統帥飯店並指揮花蓮特搜隊展開搜救，在黃金救援時間救出2名遭活埋員工，更不放棄任何一位可能的生還者。

之後的拆除作業，則是24小時不停歇的進行，迅速讓危樓歸零，傅崐萁強調，「一直讓倒塌的大樓懸在那邊，還有誰還敢來花蓮觀光？」

傅崐萁還下令倒塌的大樓沒拆完就「不過年」，不到2個月內拆除4棟倒塌大樓與舊遠百等16處危樓，趕在清明連假前迅速恢復市容，已不見災區身影。

8成民眾認可補貼產業

這次最新民調顯示，達72.8％民眾滿意傅崐萁的救災與重建效率，其中，40歲到59歲的滿意度更超過76％；此外，高達82.2％縣民認為，這次地震對花蓮的觀光與地方產業造成嚴重損害，至於覺得政府應該全力幫助花蓮復原重建觀光和地方產業的民眾更有86.8％，顯示縣民不分藍綠都認為要支持幫助相關受災產業災民，與網路一片反對聲浪迥異。

48%認為中央沒盡力

這次花蓮災後復原重建的過程中，民進黨政府與花蓮縣府因為善款運用等意見不同，數度交鋒，但是依據民調顯示，認為中央政府未盡全力幫助花蓮復原重建觀光與地方產業的有48.6％，有盡全力則是40.2％，無意見的是11.2％。

對於縣長傅崐萁幫助花蓮觀光與地方產業的復原重建的信心度高達72.8％，即使是泛綠支持者也有近5成有信心，顯示傅崐萁在震災期間的霸氣表現令人印象深刻。

雖然在善款的運用上，傅崐萁主張比照高雄氣爆與台南地震，捐款用來補貼受災的石材及觀光業等「產業災民」，引發「網紅」要求退款爭議，不過有近9成花蓮縣民仍認為政府應該全力幫助花蓮復原、重建觀光和地方產業。

(中國時報)