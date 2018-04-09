花蓮重生首要 搶救石材觀光業

2018年04月09日 01:21 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

觀光與石材加工業為花蓮產業兩大命脈，花蓮大地震造成石材業損失慘重、觀光一片蕭條，5萬多名相關從業人員頓失依靠，經濟面臨危機，花蓮縣政府循例將善款扶助受災產業復原，不料卻遭抹黑、政治追殺，縣長傅崐萁橫眉冷對外界詆譭，他強調「救產業，花蓮才能重生！」

花蓮強震發生後，社會各界湧入近20億元善款協助重建，其中善款監督委員會比照過去高雄氣爆與台南震災經驗，將善款支應受災的石材、觀光中小企業進行救助，結果卻引來批評，高雄氣爆、台南大地震可以補助的，花蓮大地震後比照辦理，卻被戴上圖利業者的大帽子，讓傅崐萁忍辱成了箭靶。

根據旺旺中時民調，有8成6的花蓮縣受訪者認為，政府應該全力幫助復原重建觀光和地方產業，雲翠大樓受災住戶林葳也認為，不是只有3棟大樓受災戶才算災民，花蓮整體產業受創嚴重，面臨半世紀以來最大的全面性災難與衝擊，許多產業災民並不易被外界所看見。

事實上，觀光與石材加工業為花蓮縣2大產業，相關從業人口有5萬多人，衍生出來的問題不只是就業，更影響花蓮整體經濟，許多小企業主被利息壓得喘不過氣，盼望的僅僅是喘息而非大力補貼，縣府提出的產業紓困措施，並不是首例，卻無端遭外界詆毀抨擊。

針對外界關心的190戶直接災民照顧，縣府在善款運用上，除了每戶20萬元慰問金、租金補貼及每月生活救助金等，倒塌、拆除房屋也以每坪11萬元補償，2年後永久屋完工還會以一坪換一坪方式免費給予災民，都是歷來政府災後重建最好方案，民眾為縣府叫屈，無奈惡毒抹黑手段比7級地震更恐怖！

雖然如此，傅崐萁仍逐一對外說明釋疑，震災當下總統與行政院在第一時間即認定石材業者為最嚴重受災產業，應給予全力協助，他強調，身為地方父母官，縣府會概括承受一肩扛起壓力，與災民同苦，扶持在地產業重新站起來。

(中國時報)