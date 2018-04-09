新聞透視－徐榛蔚擁五星縣長加持 綠陷苦戰

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中國時報

花蓮縣長傅崐萁在花蓮大地震後的救災與重建表現深獲縣民肯定，有夫婿「五星縣長」光環加持，無疑成為立委徐榛蔚接棒競選縣長一大助力，另方面綠營已由黨主席蔡英文正式拍板，可望徵召縣議員劉曉玫披戰袍迎戰徐榛蔚，縣長大戰首度上演女力對決，不過劉曉玫也坦言，不管誰出線，都會是一場艱苦戰役。

藍綠布局年底的百里候選舉，國民黨早在年前確定提名縣長傅崐萁之妻徐榛蔚，反觀綠營「等嘸人」，在立委蕭美琴表態「做好做滿」，沒有意願參選的情況下，行政院東服中心執行長許傳盛與劉曉玫先後表態，競爭逐漸白熱化。

許傳盛雖在黨內出馬角逐的呼聲頗高，但無奈基層聲勢一直不振，3月26日根據旺旺中時民調顯示，劉曉玫大勝許傳盛13個百分點，蔡總統隨後率黨工來花蓮拚觀光，夜宿玉里時只找劉曉玫密談30分鐘，引發外界揣測。

前晚傳出民進黨選對會通知許傳盛，轉達蔡總統考量國民黨多名女將崛起，決定徵召劉曉玫與徐榛蔚決勝負。許傳盛幕僚證實有接獲通知，希望許傳盛原訂昨天舉辦的造勢活動再緩緩，許傳盛也宣布即日起停止競選活動。

外傳民進黨將徵召前台北縣長蘇貞昌參選新北市長，而未選擇正國會大老游錫堃，為了平衡派系，黨中央傾向提名劉曉玫。劉曉玫則回應，相信選對會徵召人選會以勝選為主要考量，應與外傳考量平衡女性、派系無關，但不管最後由誰出線，都會是一場艱苦的戰役。

國民黨提名的徐榛蔚，花蓮好媳婦印象深植民心，挾著傅崐萁執政優勢，有堅強實力可以延續幸福城市政績，為國民黨守住花蓮、贏得勝利。

(中國時報)

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