攤商樂喊「塞車總比蕭條好」

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中國時報
／花蓮報導

花蓮大地震造成市區滿目瘡痍，重創觀光產業，縣長傅崐萁在1個月內迅速恢復街景，除宣告花蓮依舊美麗外，配合政府住宿補貼方案，更發起「企業周」振興觀光，清明連假期間遊客湧入花蓮，各景點出現許久未見的排隊人潮，一掃震後陰霾，讓攤商臉上充滿笑容，縣府粗估連假為花蓮帶來的觀光產值上看30億。

連假期間遊客前往花蓮觀光，鐵公路5天合計逾40萬人次進出花蓮，其中花蓮站約21萬人次，小客車累積7萬輛次、約21萬人，在觀光局祭出「限時不限量」的自由行「3355」旅宿活動後，每人補助住宿費500元，帶動花蓮整體住房率逾9成。

傅崐萁指出，災後觀光重建是信心的問題，只要衝過困難，就能恢復大家對花蓮的信心，縣府也決定自救，除了與新北市合作外，也邀請有4萬名員工的台積電等大企業舉辦「企業周」，讓員工與家人來花蓮度假，不但達到休息、充電的目地，順手購買花蓮特色名產伴手禮，讓花蓮早日脫離地震陰霾。

花蓮兆豐農場執行長特助林興華表示，清明連假花蓮幾乎以國內旅客為主，花蓮縣觀光處代理處長彭偉族估計，花蓮縣合法民宿、旅館約3萬多床位，以住房率最高9成、最低5成的平均值7成計算，14萬人每人次旅遊平均費用5057元計算，這次連假觀光產值上看30億元。

連續假期期間，花蓮市區也出現地震災後久違的人潮，知名小吃公正包子或奶油酥條等伴手名產店重現排隊人龍，還需要警方動員進行交通管制，災後難得的景象讓業者笑得合不攏嘴，有店家笑稱，已經快2個月沒看到這麼多遊客，「塞車總比觀光蕭條好。」

(中國時報)

花蓮重生首要 搶救石材觀光業 震後頭一遭 名產店重現排隊潮

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