震後頭一遭 名產店重現排隊潮

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中國時報
／花蓮報導

清明連續假期遊客湧入花蓮，5天統計有20萬人次到花蓮旅遊，市區在災後出現難得車潮，知名景點東大門夜市前2天晚上更是累積突破4萬人次，夜市每條街都塞滿滿的人，名產點心「奶油酥條」開賣1小時就被搶購一空，攤商、業者臉上滿是笑意。

這次清明連假，花蓮各景點、園區熱鬧滾滾，前5大景點為東大門、太魯閣、鯉魚潭、七星潭及秀姑巒溪遊客中心，其中東大門夜市每一條街都是人，2個晚上有超過4萬人次湧入。

烤肉的攤商表示，今人潮比去年清明節假期多出2倍，感覺就和以往過年人潮差不多！

花蓮擁有10家門市的曾記麻糬，強震以來顧客大幅銳減，業績慘跌8成，近半門市乾脆拉下鐵門休息。這次假期，除了曾記外、阿美麻糬、洄瀾薯道等門市，從早到晚都是人潮，讓震災後跌落谷底的名產店員忙到手軟，沒時間上廁所。

花蓮伴手禮業者指出，這幾天出現好久不見的排隊人潮，幾乎是人手一包伴手禮帶著走，像是熱門點心「奶油酥條」，早上8時30分營業前，店外就已大排長龍，3個門市開賣才1小時，就被搶購一空，讓店家驚訝直呼，地震後這還是頭一遭。

花蓮縣餅經理劉雅慈說，感謝遊客以實際行動力挺花蓮觀光，幫助在地相關產業重新站起來，她也樂觀認為，遊客透過實際體驗，感受花蓮一如往常美好，對花蓮恢復信心，透過正面宣傳，不怕未來沒遊客，人潮能延續下去，恢復往日榮景。

(中國時報)

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