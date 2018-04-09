教部卡管 施明德嗆逼我革命

2018年04月09日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

教育部「卡管」手段愈來愈激烈，連民進黨前主席施明德都看不下去！施明德在臉書貼文呼籲政府應讓管中閔上任，願賭服輸，「大學自治叫了那麼多年了，就讓它自主自治吧！難道我們要回到一言堂順我生、逆我死的年代嗎？逼我又跟大家一起起來革命嗎？」

如回到逆我死的年代

施明德前天深夜談及自己正撰寫回憶錄，一開始提到台灣在徹底一言堂時代，誰敢反抗就殺無赦；突然他話鋒一轉，說時代真的大大不同了，很多新規範正要建立，網路時代花錢或不花錢的網軍比牛毛還多，台灣忘了欣賞美和讚揚別人了，天天找討厭的人的麻煩，「榮譽感、責任心都已進了屠宰場，原則、法律也不一體適用，只要我高興有什麼不可以！」

施明德開始提到「卡管事件」，批評教育部連個台灣大學校長的聘任都搞得烏煙瘴氣，陰謀論滿天飛。連這件聘任事件都搞成這樣，教育會搞得好嗎？國家還搞得好嗎？

施明德痛批，大學自主、大學自治都叫了那麼多年了，就讓大學自主自治吧！難道我們要回到一言堂順我生、逆我死的年代嗎？「逼我又跟大家一起起來革命嗎？」

施明德認為，管中閔厲害，所以他當選了，願賭服輸。憑什麼不讓他上任？反對管的證據再多，嫌疑犯還是只是嫌疑人，連被告都還不是，更不是犯人。若逮到管校長的辮子依舊可以把他拉下來的，就算他當了校長，一樣可以法辦他的不法！校長沒有豁免權，不必怕他。

直言管爺並非犯人

施明德最後還引用樂團「草東沒有派對」的歌曲《情歌》中的歌詞「殺了它，順便殺了我」，他感嘆地說，「那個管爺實在惹人討厭，到處招搖，有種就殺了他吧！像草東沒有派對唱的『殺了它，順便殺了我』！」

(中國時報)