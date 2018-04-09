藍委動員問到飽 要潘文忠踹共

2018年04月09日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

教育部將召開跨部會會議「卡管」，國民黨立院黨團書記長李彥秀認為此事已經是完全在秀政治下限了，國民黨團不會再對此事袖手旁觀，將循司法、監察管道釐清相關黑手責任，下周國民黨籍委員會召委也會輪流找教育部長潘文忠到立院報告，潘文忠在此事絕對不能迴避，應對外界有所交代。

李彥秀批評，民進黨「卡管」無上限，政治秀下限；已失去校園自主的意義，且明顯違反《大學法》。過去國民黨團介入不多，是希望尊重校園自主，但看到民進黨一關關卡管，即使台大開完校務會議也做出決定，教育部仍執意繼續「卡管」，不惜召開跨部會小組也要「卡到底」。

李彥秀說，管中閔不是犯人，民進黨卻像用調查犯人的方式在調查他，政治干預學術到沒有上限，把管中閔當成非我族類，非拿掉不可。國民黨團決定採取行動，正在研擬透過司法、監察管道抓出幕後黑手，不排除會向監察院告發教育部瀆職。

李彥秀也指出，立法院教育文化委員會2席召委都是民進黨，刻意迴避不讓潘文忠到立院備詢。但國民黨在各委員會總有7席召委，會與7名召委協調，舉行與教育部相關會議，下周勢必會讓潘到立法院備詢。

國民黨團首席副書記長曾銘宗表示，上周一原本財委會開會通知是邀請教育部針對「過去10年邁向頂尖大學計畫執行情形」做報告，當時教育部以「管中閔的人事案近兩天會核定」為由拜託暫緩報告，沒想到最後不僅沒核定，還要開跨部會小組繼續卡管。曾銘宗表示，既然如此，下周他擔任召委不可能再放過潘。

衛環委員會召委陳宜民也指出，他也能以檢討醫師入勞基法以及大陸惠台政策後的醫師人力相關問題來邀請潘文忠說明，醫界如何在教育做好銜接補足人力，原就需要教育部來做清楚說明。

(中國時報)